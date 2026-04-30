Sorpresivamente, adelantaron el estreno de "El Encargado 4" en Disney+: los motivos

Sin embargo, estar en lo más alto siempre trae complicaciones. En este ciclo, la trama se centra en el ascenso de Eliseo a los círculos de poder más importantes del país, pero su estabilidad pende de un hilo. Una conspiración liderada por su eterno enemigo, Matías Zambrano, busca no solo sacarlo de juego, sino llevarlo directamente a la destrucción total. El enfrentamiento entre estos dos personajes promete no dar tregua y cruzar cualquier frontera ética imaginable. La pregunta que queda flotando es si este será el desenlace definitivo para el protagonista, quien se ve obligado a apostar su propia vida en una jugada a todo o nada.