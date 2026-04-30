Sorpresivamente, adelantaron el estreno de "El Encargado 4" en Disney+: los motivos
La cuarta temporada de "El encargado" se esperaba para mañana, pero Eliseo lo volvió a hacer y todos caímos en su engaño. Los detalles.
La espera terminó para los fanáticos de la ironía y el humor negro. Finalmente, la cuarta entrega de "El encargado" ya aterrizó con todos sus capítulos disponibles en exclusiva por la pantalla de Disney+. La creación de la dupla compuesta por Mariano Cohn y Gastón Duprat vuelve a poner a Guillermo Francella en la piel de Eliseo, ese encargado de edificio tan carismático como manipulador que, en esta nueva etapa, parece haber alcanzado la cima absoluta de la influencia a nivel nacional.
Sin embargo, estar en lo más alto siempre trae complicaciones. En este ciclo, la trama se centra en el ascenso de Eliseo a los círculos de poder más importantes del país, pero su estabilidad pende de un hilo. Una conspiración liderada por su eterno enemigo, Matías Zambrano, busca no solo sacarlo de juego, sino llevarlo directamente a la destrucción total. El enfrentamiento entre estos dos personajes promete no dar tregua y cruzar cualquier frontera ética imaginable. La pregunta que queda flotando es si este será el desenlace definitivo para el protagonista, quien se ve obligado a apostar su propia vida en una jugada a todo o nada.
Como si la tensión del guion fuera poco, la serie refuerza su apuesta con un reparto impresionante. Junto a Francella y Gabriel Goity, regresan figuras clave como Manuel Vicente y Gastón Cocchiarale. Además, se suman nombres de peso como Arturo Puig, Daniel Aráoz y Miriam Odorico, entre muchos otros. Pero lo que más llama la atención son las participaciones especiales: desde Luis Brandoni y Benjamín Vicuña hasta Claudia Fontán y Norman Briski, conformando un desfile de talento pocas veces visto en una producción local.
Para los que devoran los capítulos uno tras otro, hay un dato fundamental que no pueden dejar pasar. En el séptimo episodio, los creadores decidieron incluir un regalo para los más pacientes: "El episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos". Esta sutil pista deja la puerta abierta a que, tal como sucede en las andanzas del protagonista, nada sea realmente lo que parece, incluso cuando se trata del final.
El lanzamiento de la serie traspasó la pantalla y llegó directo a la Ciudad de Buenos Aires. Como parte de la promoción de estas nuevas entregas, se instaló una estatua de Eliseo en el barrio de Belgrano, específicamente en la zona de las Barrancas. Los seguidores que quieran sacarse una foto con el encargado más famoso del país podrán acercarse a visitarla desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, en el horario de 11 a 19 horas.
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