¿"El Encargado" tendrá temporada 5 en Disney+?
La cuarta temporada de "El Encargado", con Guillermo Francella como protagonista, fue un completo éxito, pero el público pide más. Cómo continuará la historia.
Lo que Disney+ nos vendió como la despedida definitiva resultó ser otra de las magistrales jugadas de su protagonista. La campaña publicitaria de la cuarta temporada de "El encargado" estuvo teñida de un tono fúnebre, sugiriendo que la salud de Eliseo estaba en las últimas y que el final del camino para el personaje de Guillermo Francella era inevitable. Pero, fiel a la esencia de esta comedia ácida, nada era lo que parecía.
La sorpresa mayor llegó al cierre del último capítulo. Una escena post créditos rompió con el clima de despedida y confirmó lo que todos los fanáticos esperaban: la quinta temporada ya está en marcha. En ese breve adelanto, vemos a un Eliseo renovado, intentando filmar un video para una aplicación de citas tras sufrir la pérdida de su planta carnívora, su querida Venus atrapamoscas. Una vez más, el hombre que maneja los hilos del edificio en la calle Granadero Arismendi demuestra que tiene siete vidas.
El desenlace de esta cuarta entrega fue, cuanto menos, explosivo. Eliseo llevó su delirio al extremo al fingir su propio fallecimiento y organizar un funeral falso para sacarse de encima a sus detractores. Con el terreno libre, el personaje de Francella expuso ante los vecinos todas las maniobras y secretos que fue acumulando durante más de tres décadas de servicio. Tras saldar sus cuentas pendientes, logró "resetear" el edificio, rodeándose de gente nueva, pero con un cabo suelto que promete conflicto: Matías Zambrano.
El personaje de Gabriel Goity es el único propietario que resiste y está decidido a no dar el brazo a torcer hasta ver caer al encargado. Esta rivalidad histórica no solo seguirá en la quinta temporada, sino que tendrá su propio espacio en "Zambrano", la serie spin-off que Disney+ ya confirmó y que llegaría a la plataforma antes que los nuevos episodios de la saga principal. De momento, no hay fechas confirmadas para ninguno de los dos estrenos.
La dupla creativa de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que viene de romper récords con "Homo Argentum" (el film más visto de la pospandemia), volvió a rodear a Francella de figuras de primer nivel. En esta temporada, Eliseo se codeó con el poder real gracias a la incorporación de Arturo Puig, quien interpreta al Presidente de la Nación. Su personaje resultó clave, ya que el encargado se convirtió en una suerte de asesor para mejorar su imagen de cara a una reelección.
También hubo lugar para la emoción y los cruces internacionales. El episodio 4 contó con la participación especial de Luis Brandoni, en el rol del "Polaco", grabada antes de su sentida partida el pasado 20 de abril. Por otro lado, la serie sorprendió con un crossover bizarro pero efectivo con "Pedro el escamoso", trayendo a Miguel Varoni a la trama del edificio porteño.
Con una campaña que incluyó desde una estatua en Barrancas de Belgrano hasta el auspicio de grandes marcas, "El encargado" se consolida como el gran fenómeno de la cultura argentina actual. Eliseo volvió a ganar, y aunque hoy lo veamos en la cima, el juego contra Zambrano recién está por empezar su etapa más cruda.
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