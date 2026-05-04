¿"El Encargado" tendrá temporada 5 en Disney+?

La dupla creativa de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que viene de romper récords con "Homo Argentum" (el film más visto de la pospandemia), volvió a rodear a Francella de figuras de primer nivel. En esta temporada, Eliseo se codeó con el poder real gracias a la incorporación de Arturo Puig, quien interpreta al Presidente de la Nación. Su personaje resultó clave, ya que el encargado se convirtió en una suerte de asesor para mejorar su imagen de cara a una reelección.

También hubo lugar para la emoción y los cruces internacionales. El episodio 4 contó con la participación especial de Luis Brandoni, en el rol del "Polaco", grabada antes de su sentida partida el pasado 20 de abril. Por otro lado, la serie sorprendió con un crossover bizarro pero efectivo con "Pedro el escamoso", trayendo a Miguel Varoni a la trama del edificio porteño.

Con una campaña que incluyó desde una estatua en Barrancas de Belgrano hasta el auspicio de grandes marcas, "El encargado" se consolida como el gran fenómeno de la cultura argentina actual. Eliseo volvió a ganar, y aunque hoy lo veamos en la cima, el juego contra Zambrano recién está por empezar su etapa más cruda.