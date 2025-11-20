Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift en Disney+

Este no es el primer acercamiento de Taylor Swift al formato documental. Su lanzamiento anterior, "Taylor Swift: The Eras Tour (Versión de Taylor)", estableció un fuerte precedente al acumular 4.6 millones de visualizaciones, posicionándose rápidamente en el primer lugar de las plataformas. La expectativa de los fans por aquella versión se vio incrementada por la inclusión de cuatro temas acústicos adicionales, que no se habían proyectado durante la exhibición en cines del mismo tour.

La envergadura de la gira que relata el nuevo documental es inigualable. Según datos de la revista Forbes, Taylor Swift posee una fortuna que supera los 1.600 millones de dólares. En términos de impacto económico, The Eras Tour alcanzó una recaudación récord de más de 2.000 millones de dólares en venta de entradas, consolidándose como la gira más taquillera de la historia. A esto se suma el éxito de la película documental previa basada en el tour, que sumó unos 250 millones de dólares adicionales en taquilla.