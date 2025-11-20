Graciela Alfano cruzó el relato del Wandagate y defendió a la China Suárez

En ese marco, insistió en la necesidad de bajar el tono y reflexionar antes de contribuir a lo que definió como un circuito de agresión constante. Cuando la charla derivó en el rol de Wanda Nara dentro del escándalo, Alfano fue igual de contundente. “Sí, pero yo no creo en la víctima”, afirmó cuando le consultaron por la empresaria, rechazando la idea de que una de las involucradas deba ser colocada automáticamente en ese lugar.