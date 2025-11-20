Graciela Alfano cruzó el relato del Wandagate y defendió a la China Suárez
La exvedette criticó el “acoso injustificado” contra Suárez, lanzó dardos hacia Wanda Nara -“yo no creo en la víctima”- y pidió mayor empatía y responsabilidad en el debate público sobre el escándalo.
En una intervención mediática que reavivó el viejo escándalo del Wandagate, Graciela Alfano volvió a instalar el debate sobre el trato que reciben las mujeres en los medios y en redes sociales. La exvedette consideró desmedida e injustificada la reacción social que rodeó el conflicto amoroso entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, y reclamó mayor capacidad de análisis y empatía en las discusiones públicas, especialmente cuando se trata de figuras que reciben exposición casi permanente.
Durante una conversación con Nazarena di Serio y Pampito en Resu en Vivo, Alfano planteó sin rodeos su postura, defendiendo a la actriz y empresaria. “Yo digo que, a partir de su relación con Icardi, empezó a sufrir un acoso que es injustificado. Es un acoso que da vergüenza”, sostuvo, marcando que la dimensión de la condena hacia Suárez supera largamente el hecho privado que originó la controversia.
A la vez, expresó un respaldo explícito y personal a la pareja conformada por Suárez e Icardi: “Mis bendiciones a esta pareja, los amo”, remarcó, dejando en claro que no comparte la narrativa que convirtió a la ex Casi Ángeles en blanco de insultos, burlas y descalificaciones constantes.
Alfano también se refirió al clima hostil que suele encontrarse en las redes cada vez que sale en defensa de la actriz. Según relató, no son pocas las personas que cuestionan su postura sin fundamentos. “Qué burras son, chicas”, disparó al hablar de aquellas usuarias que la critican por mostrar apoyo público a Suárez, y evitó la autocensura a la hora de referirse al ataque permanente que, asegura, sufre cada vez que interviene en el tema.
En ese marco, insistió en la necesidad de bajar el tono y reflexionar antes de contribuir a lo que definió como un circuito de agresión constante. Cuando la charla derivó en el rol de Wanda Nara dentro del escándalo, Alfano fue igual de contundente. “Sí, pero yo no creo en la víctima”, afirmó cuando le consultaron por la empresaria, rechazando la idea de que una de las involucradas deba ser colocada automáticamente en ese lugar.
Para ella, el espectáculo que se armó en torno al Wandagate terminó cristalizando posiciones rígidas y alimentando una lógica binaria —culpables contra inocentes— que no ayuda a comprender la complejidad de la situación.
