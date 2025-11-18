Cuándo y a qué hora se estrena "Envidiosa" 3 en Netflix
La tercera temporada de la serie protagonizada por Griselda Siciliani llega este 19 de noviembre al gigante de streaming. Conocé todos los detalles.
Griselda Siciliani es una de las actrices argentinas con mayor ductilidad para el drama, pero su verdadero sello distintivo reside en la comedia. Posee un timing excepcional y una habilidad única para el humor físico y la ironía que la convierte en una figura magnética en pantalla. Sus personajes suelen ser mujeres fuertes, neuróticas y cargadas de una energía vital que conecta inmediatamente con el público, estableciendo un vínculo de complicidad basado en la risa y el desenfado.
Este talento humorístico se puso de manifiesto de manera explosiva en Envidiosa, la serie de Netflix que la trajo de vuelta a la pantalla chica con una historia de enredos laborales y personales. La primera temporada sentó las bases de una comedia de situación moderna, explorando las dinámicas tóxicas del mundo de la moda y la autoayuda, con un tono ágil y sarcástico que rápidamente cautivó a la audiencia.
La segunda temporada de Envidiosa profundizó en las complejidades de su protagonista y en la escalada de las rivalidades, explorando los límites de la ambición, los celos y la amistad en un universo donde las inseguridades son el motor de cada decisión. La serie ha sabido mezclar el melodrama con el absurdo, creando un universo vibrante donde la calidad del vestuario y la escenografía complementan perfectamente el tono excéntrico de los personajes.
Ahora, la tan esperada tercera temporada de Envidiosa se prepara para aterrizar en la plataforma este 19 de noviembre. Para la ansiedad de los seguidores, Netflix confirmó que los nuevos episodios tendrán un horario de lanzamiento específico que permitirá a los fans ser de los primeros en devorar la continuación de esta comedia llena de enredos y venganzas, prometiendo cerrar el ciclo de rivalidades con un broche de oro.
Los detalles de la temporada 3 de Envidiosa
Hora de estreno: La hora de estreno oficial es a las 05:00am
Sinopsis oficial: Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.
Tráiler oficial:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario