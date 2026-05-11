Emotivo video: Facundo Arana celebró los 18 años de su hija con fotos junto a María Susini
Luego de meses separados, el actor se volvió a mostrar con su ex esposa y madre de sus hijos para celebrar el cumpleaños de la mayor. Los detalles.
Desde las imponentes alturas de Nepal, donde se encuentra abocado a una expedición de montaña, Facundo Arana atraviesa un momento de mucha sensibilidad. A pesar de estar a miles de kilómetros de casa y sumergido en una aventura extrema, el actor no quiso dejar pasar una fecha que marca un antes y un después en su vida familiar: los 18 años de su hija mayor, India.
A través de sus redes sociales, el protagonista de innumerables éxitos televisivos compartió un posteo cargado de nostalgia y amor para celebrar la mayoría de edad de la joven, fruto de su vínculo con María Susini. “18 Años... todavía no lo puedo creer. Tengo tantos recuerdos que me resulta imposible encontrar uno favorito... todos son geniales. ¡¡Feliz cumple, cachorra!! Hoy desde muy muy lejano. Pensándote a cada paso”, escribió Facundo, dejando entrever que, aunque su cuerpo esté en el Himalaya, su mente no se despega de su familia.
La publicación no fue solo un texto, sino un viaje visual por la vida de India. Arana seleccionó fotos que recorren desde sus primeros años —con chupete y tardes de juegos con el perro— hasta imágenes actuales donde se los ve compartiendo selfies en la montaña o divirtiéndose con filtros digitales. Las postales dejaron a la vista la fuerte complicidad que los une y algunas de las pasiones que India heredó, como la equitación, deporte en el que se destaca siguiendo los pasos de su madre.
Entre las fotos más llamativas y dulces, apareció una de la joven disfrazada como la protagonista de la película "Valiente", con la clásica peluca roja y el vestido del personaje Mérida. También se pudieron ver momentos de intimidad familiar, como fogatas nocturnas y vacaciones en la playa, que pintan de cuerpo entero una crianza rodeada de naturaleza y aventura.
Un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores fue el gesto de María Susini. La modelo, de quien el actor se separó en enero de este año, realizó un posteo en conjunto para suplir la falta de conexión que tiene Arana en la altura. “Facu está en la montaña, escalando y sin señal, por eso comparto yo estas fotos. ¡Feliz cumple Indi”, aclaró María en su publicación.
Este ida y vuelta digital, sumado a la calidez de las fotos familiares elegidas, alimentó rápidamente los rumores sobre una posible reconciliación de la pareja. Sin embargo, más allá de lo que pase en la intimidad de los adultos, lo que quedó claro es que ambos mantienen una relación de absoluto respeto y unidad cuando se trata del bienestar de sus hijos.
Para Facundo, que suele ser bastante reservado con su vida privada, este cumpleaños fue la excepción necesaria para gritar a los cuatro vientos el orgullo que siente por su "cachorra". Así, entre picos nevados y recuerdos de infancia, India Arana sopló las 18 velitas rodeada de afecto, demostrando que para el amor de un padre no existen distancias ni falta de señal que valgan.
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