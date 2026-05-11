Emotivo video: Facundo Arana celebró los 18 años de su hija con fotos junto a María Susini

Un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores fue el gesto de María Susini. La modelo, de quien el actor se separó en enero de este año, realizó un posteo en conjunto para suplir la falta de conexión que tiene Arana en la altura. “Facu está en la montaña, escalando y sin señal, por eso comparto yo estas fotos. ¡Feliz cumple Indi”, aclaró María en su publicación.

hija de facundo arana 2

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Este ida y vuelta digital, sumado a la calidez de las fotos familiares elegidas, alimentó rápidamente los rumores sobre una posible reconciliación de la pareja. Sin embargo, más allá de lo que pase en la intimidad de los adultos, lo que quedó claro es que ambos mantienen una relación de absoluto respeto y unidad cuando se trata del bienestar de sus hijos.

Para Facundo, que suele ser bastante reservado con su vida privada, este cumpleaños fue la excepción necesaria para gritar a los cuatro vientos el orgullo que siente por su "cachorra". Así, entre picos nevados y recuerdos de infancia, India Arana sopló las 18 velitas rodeada de afecto, demostrando que para el amor de un padre no existen distancias ni falta de señal que valgan.