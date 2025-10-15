"Culpa Nuestra" llega a Prime Video y Gabriel Guevara reveló algunos detalles

Para conocer todos los pormenores detrás de este esperado final, en minutouno.com hablamos en exclusiva con Gabriel Guevara. El actor nos reveló cómo fue la experiencia de despedirse de un personaje tan icónico como Nick, los desafíos de interpretar el complejo reencuentro de su personaje con Noah y lo que el público puede esperar de esta última y explosiva entrega.

La entrevista completa con Gabriel Guevara

Si hay algo que consiguió Gabriel Guevara al llevar a Nick Leister a la pantalla chica no es solamente un grupo fiel de fanáticos, sino también demostrar su capacidad interpretativa. En los libros creados por Mercedes Ron, este personaje es plasmado como el millonario abrumado y roto por dentro, con un aire de maldad, pero que tiene una profundidad emocional cuando encuentra el amor en Noah Morgan, la única capaz de ver desde dentro de su alma.

Y todo eso, a lo largo de las tres películas, fue algo que Gabriel Guevara entendió a la perfección. Su interpretación es demoledora, abrumadora, pero cautivadora al mismo tiempo. Fue, justamente, sobre esto que el actor, completamente emocionado, comenzó hablando en exclusiva con minutouno.com, al mismo tiempo contó cómo fue para él crear este arco narrativo que tiene el personaje en una película que se filmó al mismo tiempo que "Culpa Tuya".

"Fue complicado el tener que rodar las dos películas a la vez porque en un día podíamos tener secuencias de Culpa Tuya y entre medio tener escenas de Culpa Nuestra. En ese aspecto era un poco lioso, pero bueno , con un poquito de concentración y dedicación lo hemos llevado muy bien. También los coaches que hemos tenido han formado parte de nuestro equipo y nuestro proceso para hacer nuestros personajes", comenzó diciendo el actor en exclusiva con minutouno.com.

Luego, destacó: "Estoy muy agradecido de que hayan estado ahí con nosotros. Nos han ayudado a hilar todo y llevarlo todo muchísimo mejor". Por otro lado, Gabriel Guevara también explicó cuál fue la relación más difícil que tuvo que encarar en esta película: "Yo diría los traumas que tiene y que tenía ya de por sí Nick con su madre. Yo no he tenido esa experiencia con la mía, o en general nunca he tenido una experiencia así, yo creo que ha sido la más difícil de interpretar porque no me ha pasado nada así", afirmó.

"Todo ese mundo interno a la hora de... no solamente con la que hace de mi madre, sino con todos los personajes, sobre todo con Noah, cómo llevar esas situaciones o cómo le afectan en general son una consecuencia de todos los traumas que ha tenido con su madre", continuó y dejó en claro: "Entonces, a la hora de entablar cualquier cosa con Noah es mucho más difícil, no se expresa del todo, sus emociones están reprimidas, con sus padres también, solamente se fía de unos pocos de su familia".

Luego de esto, durante su entrevista también contó, en su parecer como actor por qué Nick Leister es un personaje que, a pesar de su aire de "chico malo", igualmente atrae y es uno de los favoritos de la trilogía. A su vez, para cerrar, también el Nick de "Culpa Nuestra" le regaló un consejo al Nick Leister de "Culpa Mia" y "Culpa Tuya".

Sinopsis oficial de "Culpa Nuestra"

La trama de esta última entrega retoma la historia de Noah y Nick después de su ruptura. La boda de Jenna y Lion se convierte en el escenario para su reencuentro, donde la incapacidad de Nick para perdonar a Noah se presenta como un obstáculo insalvable. Él, ahora al frente de las empresas de su abuelo, y ella, comenzando su vida profesional, intentan resistirse a una llama que aún sigue encendida. Sin embargo, con sus caminos cruzados de nuevo, la pregunta es si el amor será más fuerte que el rencor.