Franco Masini protagoniza la nueva serie argentina de Prime Video: cuándo estrena y de qué trata

La serie promete ser un cóctel explosivo y emotivo. El romance entre Nico y Kaia no es solo una aventura, sino el catalizador de una guerra entre pandillas, elevando la apuesta del género young adult a una tragedia contemporánea. El contraste entre la alta sociedad y los márgenes urbanos, un tema recurrente y siempre potente, se exacerba con la tensión musical del trap y la presión de un elenco sólido que incluye figuras como Valentina Zenere, Santiago Achaga, y el peso dramático de Inés Estévez y Antonio Birabent. "Amor Animal" no solo es un drama romántico, sino un audaz manifiesto sobre la resistencia del corazón frente a las fronteras sociales.