Franco Masini protagoniza la nueva serie argentina de Prime Video: cuándo estrena y de qué trata
Creada por Sebastián Ortega, la nueva tira de romance argentino con un toque criminal se estrenará en Prime Video en los próximos meses.
El universo narrativo de Sebastián Ortega siempre fue sido un terreno fértil para el drama intenso, los contrastes sociales y las pasiones que rozan el límite, un sello que parece reafirmarse con “Amor Animal”, la nueva serie original argentina de Prime Video. Ortega, conocido por su habilidad para radiografiar la sociedad a través de la ficción—desde el rock & roll de época hasta los thrillers de corrupción—, ahora se adentra en el territorio del romance prohibido en un contexto de guerra urbana y diferencias de clase.
El corazón de este nuevo drama late con la energía de Franco Masini, un actor que ha demostrado un arte singular para encarnar la melancolía y la búsqueda de identidad en el universo juvenil (Todas las veces que nos enamoramos, Rebelde). En “Amor Animal”, Masini interpreta a Nico, el joven de clase alta atrapado en una angustia existencial que colisiona con Kaia (interpretada por Tatu Glikman), una artista de trap de las afueras. Esta pareja central es la chispa de una historia que explora cómo un amor genuino y audaz intenta abrirse paso entre realidades opuestas, ignorando las "fuerzas externas" que dictan la separación.
La serie promete ser un cóctel explosivo y emotivo. El romance entre Nico y Kaia no es solo una aventura, sino el catalizador de una guerra entre pandillas, elevando la apuesta del género young adult a una tragedia contemporánea. El contraste entre la alta sociedad y los márgenes urbanos, un tema recurrente y siempre potente, se exacerba con la tensión musical del trap y la presión de un elenco sólido que incluye figuras como Valentina Zenere, Santiago Achaga, y el peso dramático de Inés Estévez y Antonio Birabent. "Amor Animal" no solo es un drama romántico, sino un audaz manifiesto sobre la resistencia del corazón frente a las fronteras sociales.
