Mercedes Ron presentó "Culpa Nuestra": reveló lo que se viene, adelantó la versión británica y más

Ahora, con el inminente estreno de la película final, Culpa Nuestra, el próximo 16 de octubre, el ciclo se cierra con la promesa de una conclusión que pondrá a prueba la solidez de este vínculo. La saga Culpables ha trascendido por su capacidad para mostrar a personajes fuertes e independientes que se rehúsan a desaparecer en la pasión. El mérito de Mercedes Ron es haber escrito una historia donde el amor implica sacrificio, pero jamás la renuncia a la propia identidad, un mensaje potente que la adaptación supo honrar gracias a la potencia de sus dos protagonistas.

Para celebrar el final de este viaje, Mercedes Ron habló en exclusiva con minutouno.com sobre la conclusión de la saga en la pantalla. La autora nos dio detalles sobre el estreno de Culpa Nuestra, adelantó información clave sobre la futura adaptación de Culpa Tuya que ya se rodó en Londres, y aseguró que Nicole y Gabriel fueron la encarnación perfecta de la visión que ella tenía para sus personajes.

La entrevista completa con Mercedes Ron antes del estreno de Culpa Nuestra

Expresarle mi amor a una de mis autoras literarias favoritas fue una de las excentricidades más grandes de este año. Es que, realmente, ¿cómo es posible no amar a Mercedes Ron y a su forma de encarar el amor en páginas? Impulsiva y con su mirada sobre amores que nacen en la contradicción, la autora creó obras llenas de pasión, emoción y crecimiento, incluso en sus comienzos.

Lo cierto es que la creación de "Culpables", su primera trilogía, le abrió las puertas a trilogías como "Dímelo" o "30 Sunsets" y muchas más. Pero la historia de Nick & Noah siempre será su primer obra y la forma en la que la mayoría llegamos a conocerla. No obstante, todo lo que empieza acaba y así como se terminaron las novelas, también lo hacen las películas que están disponibles en Prime Video.

Sobre este final que llega el 16 de octubre fue que Mercedes Ron comenzó hablando en exclusiva con minutouno.com: "Ha sido un proceso increíble, he aprendido muchísimo y hasta he podido ver de cerca cómo se crea una película y cómo se adapta un libro. Me lo he pasado increíble, pero da mucha pena decir adiós, ya tuve que decirle adiós cuando terminé de escribir los libros y ahora es un segundo adiós", comenzó diciendo.

Luego, la autora agregó: "Va a ser muy emocionante, lo vamos a vivir todos con mucha emoción, pero bueno, por lo menos quedan las pelis de Londres que es con lo único que digo "bueno, hay un poco de luz al final del túnel"". En ese sentido hizo referencia a cómo el público recibió el universo de Londres y el hecho de que el universo de "Culpables" se siga expandiendo: "Fue increíble porque al principio la gente no se lo tomó muy bien, entonces había mucho miedo. Yo cuando vi la película estaba muy tranquila, sabía que iba a gustar".

"Lo que han hecho es increíble y, lo bueno es que se diferencia mucho de la adaptación española que eso era muy importante. Es muy distinta y los vibes de Londres son muy guays", continuó Mercedes. Por otro lado, en lo que respecta a las versiones de Londres analizó: "Creo que se ha explotado otra faceta de los personajes que, a lo mejor, no vemos tanto en la adaptación española, pero creo que los que somos fans de los libros, los que los han leído están muy satisfechos porque ven los personajes y la historia camuflada un poco, pero muy contenta del recibimiento que ha tenido porque ha sido increíble, claro".

Por su parte, haciendo referencia a los cambios en "Culpa Mía: Londres" así como con los que se verán en "Culpa Nuestra" en lo que respecta al libro, Mercedes habló de cómo se toma las licencias creativas. "Yo creo que hay algunos cambios que se han hecho -en Culpa Nuestra-, pero creo que fueron para bien. Por ejemplo en el libro no teníamos tantas carreras y en esta adaptación supieron meterlo de una manera muy divertida, para mi lo han hecho muy bien y para mi es mi favorita de las tres", destacó.

En tanto, también contó por qué el personaje de Gabriel Guevara, Nick Leister es tan atractivo para el público lector, cómo influyó ella en el trabajo de Nicole Wallace y el mismo Gabriel así cómo fue rodar las dos cintas al mismo tiempo. No te pierdas los detalles en el video.

Sinopsis oficial de "Culpa Nuestra"

La trama de esta última entrega retoma la historia de Noah y Nick después de su ruptura. La boda de Jenna y Lion se convierte en el escenario para su reencuentro, donde la incapacidad de Nick para perdonar a Noah se presenta como un obstáculo insalvable. Él, ahora al frente de las empresas de su abuelo, y ella, comenzando su vida profesional, intentan resistirse a una llama que aún sigue encendida. Sin embargo, con sus caminos cruzados de nuevo, la pregunta es si el amor será más fuerte que el rencor.