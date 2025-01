"Culpa Tuya", la secuela de "Culpa Mía" vuelve a romper récord de audiencia en Prime Video

Embed - minutouno.com on Instagram: "Nicole Wallace participó del juego de minutouno.com Se estrena la secuela de "Culpa mía" en Prime Video y estuvimos en Chile hablando con su protagonista #NicoleWallace #CulpaTuya #CulpaMía #CulpaNuestra #PrimeVideo" View this post on Instagram A post shared by minutouno.com (@minutouno)

Prime Video revela la lista de los 10 Originales Internacionales en idioma no-inglés más populares de 2024

1. Culpa Tuya (Película, España, diciembre de 2024)

2. Apocalipsis Z: El principio del fin (Película, España, octubre de 2024)

3. Maxton Hall: The World Between Us (Serie, Alemania, mayo de 2024)

4. Citadel: Diana (Serie, Italia, octubre de 2024)

5. Citadel: Honey Bunny (Serie, India, noviembre de 2024)

6. Red Queen (Serie, España, febrero de 2024)

7. Marry My Husband (Serie, Corea, enero de 2024)

8. No Gain No Love (Serie, Corea, agosto de 2024)

9. Betty la fea, La Historia Continúa (Serie, Colombia, agosto de 2024)

10. Like A Dragon: Yakuza (Serie, Japón, octubre de 2024)

Hay que destacar que esta lista se hizo basándose en las estadísticas sobre el desempeño que cada producción tuvo fuera de su país durante las primeras cuatro semanas desde su estreno. Es decir, la lista se creó en base al número de visualización mundial de cada historia.

En tanto, en lo que respecta a "Culpa Tuya", en su debut, alcanzó el puesto número 1 en Prime Video en más de 170 países, incluidos España, Francia, Italia, Alemania, Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Canadá; el Top 3 en EE.UU. y Reino Unido; y el Top 10 en más de 220 países y territorios. Actualmente, es el Original Internacional más visto de Prime Video a nivel mundial durante su lanzamiento, con un 90% de reproducciones provenientes de espectadores fuera de España.

Lo cierto es que la trilogía de Mercedes Ronn, que supo ser un best seller literario, alcanzó el mismo éxito con el estreno de su primera película, "Culpa Mía", la cual se convirtió en la más vista en la historia de Prime. De hecho, ahora, según FlixPatrol continúa como una de las producciones más visualizadas en lo que va del año. Sin embargo, lo cierto es que esta primera cinta perdió su puesto con la llegada de su secuela.