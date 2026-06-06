Cupido y Usted Señálemelo presentan "Ouch :_(": una canción que se transforma en un himno melancólico

En ese recorrido aparece el aporte fundamental de Usted Señálemelo. El trío mendocino suma su sello característico a través de melodías etéreas, arreglos atmosféricos y una sensibilidad que lo convirtió en una de las bandas más influyentes del nuevo pop latinoamericano.

La conexión entre ambos proyectos fluye con naturalidad. Más que una colaboración ocasional, "Ouch :_(" se percibe como el encuentro lógico entre dos universos musicales que comparten una misma búsqueda estética y emocional.

Las texturas instrumentales remiten por momentos a las primeras producciones de Solo Astra, mientras que la amplitud sonora y la construcción de climas evocan la evolución artística que Usted Señálemelo desarrolló durante los últimos años.

Con este lanzamiento, Cupido sigue ampliando el mapa sonoro de "Amor Compartido", un disco pensado como un espacio de encuentro entre artistas de distintas escenas. Y lo hace con una canción que abraza la fragilidad emocional sin caer en el dramatismo, demostrando que algunas heridas también pueden convertirse en canciones capaces de iluminar.