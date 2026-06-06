Cupido y Usted Señálemelo presentan "Ouch :_(": una canción que se transforma en un himno melancólico
La banda española y el reconocido grupo mendocino unen universos musicales en el segundo adelanto de "Amor Compartido", el próximo álbum colaborativo.
Cupido continúa revelando las piezas de "Amor Compartido", el proyecto con el que busca reunir distintas voces de la música alternativa en español. En esta oportunidad, la banda española presenta "Ouch :_(", una colaboración junto a Usted Señálemelo que encuentra belleza en las secuelas del desamor y convierte la nostalgia en una experiencia sonora luminosa.
La canción se instala en ese instante ambiguo en el que una ruptura ya quedó atrás, pero todavía persisten algunas marcas. Como describe su concepto, se trata de una herida que ya cerró, aunque sigue generando una sensación difícil de ignorar. Una emoción suspendida entre la resignación y el recuerdo.
Desde el comienzo, el tema construye una atmósfera íntima y contemplativa. Sobre una base delicada, Pimp Flaco canta: "sentado en tu portal, un mendigo, no es dinero, son tus besos lo que pido", una frase que funciona como punto de partida para una historia atravesada por la añoranza y la vulnerabilidad.
Un puente entre España y Argentina
A medida que avanza la canción, la melancolía inicial se transforma en algo más expansivo. Las guitarras difusas y los sintetizadores envolventes dan paso a una batería luminosa que impulsa el tema hacia un territorio donde la tristeza y la euforia conviven sin contradicciones.
En ese recorrido aparece el aporte fundamental de Usted Señálemelo. El trío mendocino suma su sello característico a través de melodías etéreas, arreglos atmosféricos y una sensibilidad que lo convirtió en una de las bandas más influyentes del nuevo pop latinoamericano.
La conexión entre ambos proyectos fluye con naturalidad. Más que una colaboración ocasional, "Ouch :_(" se percibe como el encuentro lógico entre dos universos musicales que comparten una misma búsqueda estética y emocional.
Las texturas instrumentales remiten por momentos a las primeras producciones de Solo Astra, mientras que la amplitud sonora y la construcción de climas evocan la evolución artística que Usted Señálemelo desarrolló durante los últimos años.
Con este lanzamiento, Cupido sigue ampliando el mapa sonoro de "Amor Compartido", un disco pensado como un espacio de encuentro entre artistas de distintas escenas. Y lo hace con una canción que abraza la fragilidad emocional sin caer en el dramatismo, demostrando que algunas heridas también pueden convertirse en canciones capaces de iluminar.
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