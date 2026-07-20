Orgullo y emoción: el respaldo de las parejas de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

Por su parte, Agustina Gandolfo, pareja del capitán Lautaro Martínez, publicó un video grabado desde el MetLife Stadium, escenario de la definición mundialista. Sin necesidad de extenderse demasiado, resumió el sentimiento que predominó entre los familiares y gran parte de los argentinos con una frase breve: "Qué orgullo".

Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, también utilizó sus redes para dedicarle unas palabras al defensor. Compartió un video del momento en que los jugadores argentinos recibieron las medallas de subcampeones y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de admiración por la entrega del lateral durante toda la competencia.

"Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginás", escribió, además de acompañar la publicación con un emoji de una cara emocionada y un corazón blanco.

La lista de mensajes continuó con Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez. En su caso, decidió compartir en sus historias una publicación realizada por la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que agradecía el compromiso del plantel durante todo el certamen. "¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos!", decía el mensaje difundido por la entidad y replicado por la influencer.

Las distintas publicaciones tuvieron una enorme repercusión y rápidamente comenzaron a circular entre miles de usuarios. En todas predominó un mismo concepto: el reconocimiento hacia un grupo de futbolistas que volvió a protagonizar una Copa del Mundo y alcanzó una nueva final internacional. Si bien la derrota dejó un sabor amargo, tanto los familiares como los hinchas coincidieron en destacar el compromiso, la entrega y el recorrido de un plantel que volvió a ilusionar al país.