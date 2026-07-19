Wanda Nara sufrió un violento asalto en su casa de Italia mientras estaba en la final del Mundial 2026

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, señaló al medio antes mencionado.

La empresaria también reveló cuál es la mayor preocupación tras el robo: la pérdida de la documentación familiar.

“Todo lo que estaba en mi habitación”, respondió al ser consultada por los objetos sustraídos y agregó que se llevaron “Incluido un bolso con todos los documentos míos y de los nenes. Yo tengo solo el pasaporte con el que viajé”.

Mientras la policía continúa trabajando en la investigación del hecho, Wanda y Maxi organizan su regreso a Italia para reencontrarse con sus hijos y comenzar los trámites necesarios para recuperar la documen