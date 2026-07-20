Polémica: Samuel L. Jackson dijo que Argentina es uno de los países más racistas del mundo
El actor estadounidense replicó en sus historias de Instagram un mensaje difundido por una organización que instaba a no apoyar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.
Tras la final del Mundial 2026, una publicación compartida por el actor estadounidense Samuel L. Jackson provocó una fuerte controversia en las redes sociales y volvió a instalar el debate en torno a la imagen internacional de la Argentina. El reconocido intérprete, una de las figuras más populares de Hollywood, replicó desde su cuenta oficial de Instagram un mensaje que calificaba al país como “uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo”, una afirmación que rápidamente comenzó a multiplicarse entre millones de usuarios.
El contenido que difundió el actor no fue de su autoría. Se trató de una publicación realizada por la organización SEC Black Alumni Network, dirigida especialmente a la comunidad afroamericana con el objetivo de desalentar cualquier apoyo a la Selección durante la Copa del Mundo. Para reforzar el mensaje, la organización utilizó una imagen del propio Jackson caracterizado como Stephen, el personaje que interpretó en la película Django sin cadenas, editada con la camiseta de la Albiceleste.
El texto comenzaba con un pedido directo: "Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA". Sin embargo, el punto que generó mayor repercusión fue la frase que aparecía a continuación, en la que se afirmaba: "Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo".
La publicación que compartió Samuel L. Jackson acusando a Argentina de racista
Si bien esas expresiones no fueron escritas por el actor, la decisión de compartirlas desde su cuenta oficial hizo que el mensaje alcanzara una enorme difusión. Con millones de seguidores en todo el mundo, Jackson amplificó el contenido y contribuyó a que la publicación trascendiera ampliamente el ámbito de la organización que la había elaborado originalmente.
La repercusión fue inmediata y abrió un nuevo debate sobre el alcance de ese tipo de mensajes cuando son difundidos por figuras con una proyección internacional tan importante. La publicación no hacía referencia a un episodio puntual ni mencionaba un hecho específico ocurrido durante el Mundial, sino que formulaba una caracterización general sobre la Argentina y sus habitantes.
Ese aspecto fue uno de los puntos más discutidos tras la viralización del contenido. La publicación atribuía una condición al país en términos absolutos y sin incluir elementos comparativos, estadísticas o estudios que respaldaran esa afirmación. Como consecuencia, el mensaje generó cuestionamientos por el alcance de la acusación y por la forma en que describía a toda una nación.
La controversia se produjo, además, en un contexto en el que durante el Mundial 2026 circularon distintos mensajes en redes sociales vinculados al seleccionado nacional y al comportamiento de algunos de sus hinchas. En diversas plataformas aparecieron videos, comentarios y publicaciones provenientes de usuarios e influencers de distintos países que planteaban cuestionamientos relacionados con episodios de discriminación o racismo.
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