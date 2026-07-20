Polémica: Samuel L. Jackson dijo que Argentina es uno de los países más racistas del mundo

Ese aspecto fue uno de los puntos más discutidos tras la viralización del contenido. La publicación atribuía una condición al país en términos absolutos y sin incluir elementos comparativos, estadísticas o estudios que respaldaran esa afirmación. Como consecuencia, el mensaje generó cuestionamientos por el alcance de la acusación y por la forma en que describía a toda una nación.

La controversia se produjo, además, en un contexto en el que durante el Mundial 2026 circularon distintos mensajes en redes sociales vinculados al seleccionado nacional y al comportamiento de algunos de sus hinchas. En diversas plataformas aparecieron videos, comentarios y publicaciones provenientes de usuarios e influencers de distintos países que planteaban cuestionamientos relacionados con episodios de discriminación o racismo.