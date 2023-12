Daddy Yankee deja el reguetón y se consagra a Cristo

"Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar", aseguró el cantante, quien anunció su dedicación a transmitir el mensaje de Cristo y vivir para él.

VIDEO Así anunció Daddy Yankee su cambio de vida

daddy yankee cristo

"Espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano; todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene. Así mismo Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo", añadió.

Además, hizo un llamado a sus seguidores a seguir a Jesucristo, afirmando que todas las herramientas que posee, desde la música hasta las redes sociales, ahora están dedicadas al reino. El músico y productor concluyó su mensaje agradeciendo a su público y proclamando su liberación espiritual con un firme "¡Por fin llegué a la meta! Soy libre. Amén".