El nuevo trabajo de Dalma Maradona

Su nuevo trabajo

Después de tres años en la radio, fue invitada por los chicos de Gran Hermano (Telefe) para participar del stream Fuera de Joda, y ella reveló que el canal de las tres pelotas la llamó para hacer un programa de tal manera como lo hacen los ex hermanitos.

"Nadie sabía nada. Todavía lo estamos preparando. Me invitaron hoy, me presentaron a todos ustedes, que ya están haciendo stream hace rato. Tenía ganas, terminé la radio y estoy con mis dos hijas maternando, me encanta por supuesto, pero me encanta tener un proyecto laboral y poder arrancar con el streaming. Es algo que nunca hice", aseveró.

"Me gustaría entrevistar personajes o personas que me interesan. Me gustaría hacerles la entrevista que me gustaría que me hagan a mí. Después me gusta también la moda y la cocina", explicó.

Dalma Maradona confirmó que ya habló con las autoridades del canal, y sentenció: "Tuve 3 reuniones, estoy recontenta y sé que va a arrancar en algún momento, pero todavía no tenemos nada. Era venir a verlos a ustedes y ver qué puedo agarrar de acá, cómo me puedo sentir haciendo esto".