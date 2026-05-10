María O´Donnell dura con Javier Milei: "Ataca a los jubilados y a las amas de casa"

La periodista fue muy clara al defender el rol social de las tareas domésticas, algo que, según ella, el oficialismo desprecia. "Milei ataca esas jubilaciones como si el trabajo de crianza y los cuidados que hacemos en nuestra casa no tuvieran ningún valor", sentenció. Además, advirtió sobre el impacto real que ya se siente en la calle tras el freno a estas moratorias, afectando principalmente a las mujeres que se desempeñan en la informalidad absoluta.

Sobre este punto, aportó un dato alarmante para entender la gravedad de la situación: "La mayor cantidad de mujeres limpian casas y no pagan aportes porque no pueden; hoy se jubilan un 45% menos por mes". Para O'Donnell, ignorar que el 40% del mercado laboral argentino es trabajo no registrado es una ceguera voluntaria que condena a miles de trabajadores. Al quitar estas herramientas de inclusión, muchas personas que trabajaron toda su vida —ya sea de manera formal o en negro— se ven ahora arrojadas al desamparo total, sin la posibilidad de acceder a un ingreso mínimo en la etapa más vulnerable de su existencia.