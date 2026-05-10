María O´Donnell dura con Javier Milei: "Ataca a los jubilados y a las amas de casa"
La periodista criticó el discurso de odio que propaga el presidente de la Nación y habló de su forma de favorecer al dueño de Mercado Libre. Los detalles.
La realidad económica y social del país volvió a ser el centro de un debate picante, esta vez con la mirada filosa de María O'Donnell. La periodista y escritora no se guardó nada al evaluar los primeros pasos del gobierno de Javier Milei, haciendo hincapié en lo que ella define como una narrativa oficial cargada de insensibilidad hacia los sectores más postergados de la sociedad.
Durante su paso por el programa "TVR.", emitido por la señal C5N y conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo, O'Donnell puso la lupa sobre lo que llamó el "discurso de la crueldad". Para graficar este concepto, recordó la reciente polémica en redes sociales donde el empresario Marcos Galperín se burló de una jubilada que manifestaba su imposibilidad de costear sus remedios. Para la periodista, estos episodios no son aislados, sino que forman parte de un clima de época avalado desde la cima del poder.
Uno de los puntos más fuertes del análisis de O'Donnell fue la desmitificación de la supuesta neutralidad estatal que pregona el liberalismo gobernante. Según su visión, el Estado sí interviene, pero lo hace de forma selectiva. "Milei tiene la idea de que él no elige ganadores, y no es así. Galperín es uno de los mayores beneficiarios del régimen impositivo", disparó de forma tajante, marcando la contradicción entre los recortes al ciudadano de a pie y los beneficios fiscales que mantienen los grandes capitales.
En esa misma línea, la comunicadora señaló un ensañamiento particular del Ejecutivo con el sistema de moratorias previsionales, poniendo el foco en aquellas que permitieron el acceso a un haber a quienes trabajaron toda su vida puertas adentro. Según su lectura, el Gobierno parece tener un problema ideológico con las jubilaciones de amas de casa impulsadas durante el mandato de Cristina Kirchner.
La periodista fue muy clara al defender el rol social de las tareas domésticas, algo que, según ella, el oficialismo desprecia. "Milei ataca esas jubilaciones como si el trabajo de crianza y los cuidados que hacemos en nuestra casa no tuvieran ningún valor", sentenció. Además, advirtió sobre el impacto real que ya se siente en la calle tras el freno a estas moratorias, afectando principalmente a las mujeres que se desempeñan en la informalidad absoluta.
Sobre este punto, aportó un dato alarmante para entender la gravedad de la situación: "La mayor cantidad de mujeres limpian casas y no pagan aportes porque no pueden; hoy se jubilan un 45% menos por mes". Para O'Donnell, ignorar que el 40% del mercado laboral argentino es trabajo no registrado es una ceguera voluntaria que condena a miles de trabajadores. Al quitar estas herramientas de inclusión, muchas personas que trabajaron toda su vida —ya sea de manera formal o en negro— se ven ahora arrojadas al desamparo total, sin la posibilidad de acceder a un ingreso mínimo en la etapa más vulnerable de su existencia.
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