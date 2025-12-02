Dalma y Gianinna, conmovidas tras la reanudación del juicio por la muerte de Diego Maradona
El tribunal rechazó los pedidos de nulidad que se habían hecho y la Fiscalía solicitará la declaración de 90 testigos.
Después de tantas polémicas y obstáculos que hubo en el medio, el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona dio un paso clave en las últimas horas, durante la audiencia preliminar que definió la continuidad del debate oral.
El tribunal confirmó que el juicio finalmente comenzará en marzo de 2026, desestimó las nulidades planteadas por los imputados y avanzó con la organización del extenso listado de testigos: la Fiscalía pidió la presencia de 90 declarantes.
Sin dudas, esto fue de gran impacto para los hijos de Diego. Las que se pronunciaron al respecto fueron Dalma y Gianinna Maradona, quienes usaron sus redes sociales para dejar un mensaje tras conocerse la fecha definitiva del comienzo del juicio.
“Más allá de todos los intentos para que no sucediera, tenemos fecha de juicio”, escribió Dalma, celebrando el avance tras meses de dilaciones en su cuenta de Instagram.
“Seguiremos poniéndole el cuerpo y enfrentando todo lo que se viene para que tengas la justicia que te merecés”, agregó, acompañando sus palabras con un agradecimiento a quienes las apoyan desde el primer día.
Por su parte, Giannina también dejó su palabra y puso un mensaje, haciendo referencia al desgaste emocional que atravesaron: “Después de tantos meses y un sufrimiento absoluto, hay fecha. Hay juicio nuevamente. Lo vamos a lograr”. La hija menor del Diez remarcó su convicción: “Vas a tener la justicia que te merecés y van a pagar todos los que nos dejaron sin vos. Estamos más cerca, Babu”.
Lejos de terminar ahí, en otro posteo me dedicó unas tiernas palabras a su hermana, quien la acompaña en cada instancia del proceso: “Menos mal que te tengo. Espalda con espalda desde y para siempre”, escribió, sellando el lazo que ambas fortalecieron en medio del dolor.
Como era de esperarse, esto no pasó desapercibido y desató todo tipo de comentarios entre los usuarios.
