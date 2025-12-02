Dalma y Gianinna, conmovidas tras la reanudación del juicio por la muerte de Diego Maradona

Por su parte, Giannina también dejó su palabra y puso un mensaje, haciendo referencia al desgaste emocional que atravesaron: “Después de tantos meses y un sufrimiento absoluto, hay fecha. Hay juicio nuevamente. Lo vamos a lograr”. La hija menor del Diez remarcó su convicción: “Vas a tener la justicia que te merecés y van a pagar todos los que nos dejaron sin vos. Estamos más cerca, Babu”.

Lejos de terminar ahí, en otro posteo me dedicó unas tiernas palabras a su hermana, quien la acompaña en cada instancia del proceso: “Menos mal que te tengo. Espalda con espalda desde y para siempre”, escribió, sellando el lazo que ambas fortalecieron en medio del dolor.

