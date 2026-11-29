La historia RANDOM de Daniel Araoz que involucra OVNIS



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El Cerro Uritorco, ubicado en Capilla del Monte, Córdoba, es desde hace décadas un epicentro de relatos vinculados a ovnis y fenómenos inexplicables. Su fama internacional se remonta al 9 de enero de 1986, cuando apareció en la ladera del vecino Cerro El Pajarillo una enorme huella ovalada de aproximadamente 120 metros de largo por 70 de ancho, con la vegetación interior completamente quemada mientras el entorno permanecía intacto . La noche anterior, un niño y su abuela habían asegurado haber visto un OVNI sobrevolando la zona, lo que alimentó la teoría de un aterrizaje extraterrestre y convirtió a Capilla del Monte en un centro de peregrinación internacional . A partir de ese episodio, la localidad pasó de recibir unos 400 turistas por año a cerca de 100.000, y se consolidó como la capital nacional de los ovnis en Argentina . Los relatos de luces extrañas en el cielo del Uritorco continuaron a lo largo de los años: un caso reciente y difundido fue el de un piloto de Aerolíneas Argentinas que, en agosto de 2024, reportó a la torre de control haber visto "luces cerca de las sierras" que "aparecen y desaparecen", una roja y dos blancas, mientras se disponía a aterrizar en Córdoba .