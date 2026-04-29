Así se vio a Wanda Nara en las primeras imágenes de su debut actoral en "¿Querés ser mi hijo?"
Wanda Nara ya comenzó a grabar ¿Querés ser mi hijo?, la película que marcará su debut como protagonista en cine y que se estrenará a fin de año.
Wanda Nara comenzó una nueva etapa en su carrera artística con el inicio del rodaje de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica que la tendrá como protagonista y marcará su debut actoral en la pantalla grande.
La empresaria y conductora comparte elenco con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, entre otras figuras, en una producción internacional que ya empezó a grabarse y que tiene previsto su estreno para fines de este año.
En esta historia, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que, luego de descubrir una infidelidad de su pareja, decide regresar a su antiguo departamento de soltera. Allí se cruza con Javier, un joven vecino de 23 años, a quien le propone hacerse pasar por su hijo durante una entrevista laboral. Lo que arranca como una simple mentira termina derivando en un vínculo inesperado atravesado por el romance y la diferencia de edad.
Muy entusiasmada con este nuevo desafío profesional, la propia Wanda compartió sus sensaciones sobre el proyecto: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso".
La película está producida por Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4, en co-producción con Telefe Studios. La dirección está a cargo de Hernán Guerschuny, mientras que Pablo Ini acompaña a Wanda en su preparación y entrenamiento actoral.
Además, este film será la adaptación argentina de la exitosa comedia mexicana protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta, que tuvo gran repercusión en su versión original.
Las grabaciones comenzaron el último sábado en Montevideo y continuarán entre Uruguay y Argentina, en medio de una gran expectativa por ver a Wanda Nara en esta nueva faceta dentro del cine.
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