Así se vio a Wanda Nara en las primeras imágenes de su debut actoral en "¿Querés ser mi hijo?"

Muy entusiasmada con este nuevo desafío profesional, la propia Wanda compartió sus sensaciones sobre el proyecto: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso".

Wanda Nara película 2

La película está producida por Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4, en co-producción con Telefe Studios. La dirección está a cargo de Hernán Guerschuny, mientras que Pablo Ini acompaña a Wanda en su preparación y entrenamiento actoral.

Además, este film será la adaptación argentina de la exitosa comedia mexicana protagonizada por Juanpa Zurita y Ludwika Paleta, que tuvo gran repercusión en su versión original.

Las grabaciones comenzaron el último sábado en Montevideo y continuarán entre Uruguay y Argentina, en medio de una gran expectativa por ver a Wanda Nara en esta nueva faceta dentro del cine.