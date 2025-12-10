Daniela Christiansson, mujer de Maxi López, contó los problemas que sufre a pocos días de dar a luz
La modelo sueca, que está transitando las 37 semanas de gestación, compartió que enfrenta fuertes dolores.
En los últimos días, Maxi López volvió a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en la cuenta regresiva hacia el nacimiento de su segundo hijo juntos y el quinto para el exfutbolista.
La modelo atraviesa un tramo sensible del embarazo y decidió contarlo públicamente a través de sus redes sociales, donde describió las molestias que enfrenta en esta etapa final.
En una historia de Instagram, Daniela reveló que está cursando la semana 37 y que el dolor en la zona lumbar la tiene prácticamente inmovilizada. “La parte baja de mi espalda está completamente bloqueada, no puedo ni caminar”, escribió, acompañando el mensaje con una selfie tomada en el living de su casa.
El posteo generó preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo en esta etapa decisiva. Mientras tanto, López ya se instaló nuevamente en Suiza para acompañarla en el nacimiento, previsto para los próximos días.
El emotivo reencuentro de Maxi López con su hija Elle: la tierna actividad que realizaron juntos
El regreso de Maxi López a Suiza marcó un momento muy esperado para él y su familia, y apenas llegó decidió mostrar a sus seguidores una escena cargada de ternura protagonizada junto a su hija Elle. A través de sus historias de Instagram compartió un video que captura la calidez del reencuentro: con la nena sentada sobre sus hombros, la acompañó mientras colocaba la estrella en la punta del árbol de Navidad.
“Esperaba a su Daddy para poner la estrella”, escribió, reflejando la emoción acumulada tras varias semanas de distancia teniendo en cuenta que el futbolista participó en el reality de Master Chef durante un largo tiempo.
En paralelo, su esposa Daniela Christiansson atraviesa los días finales de su embarazo, a la espera de la llegada de Lando, el segundo hijo en común. La reciente participación de López en MasterChef Celebrity también lo mantuvo cerca del público, mostrando una faceta más familiar y afectuosa que contrastó con la imagen ligada a su etapa como futbolista.
