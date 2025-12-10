Daniela Christiansson, mujer de Maxi López, contó los problemas que sufre a pocos días de dar a luz

El emotivo reencuentro de Maxi López con su hija Elle: la tierna actividad que realizaron juntos

“Esperaba a su Daddy para poner la estrella”, escribió, reflejando la emoción acumulada tras varias semanas de distancia teniendo en cuenta que el futbolista participó en el reality de Master Chef durante un largo tiempo.

En paralelo, su esposa Daniela Christiansson atraviesa los días finales de su embarazo, a la espera de la llegada de Lando, el segundo hijo en común. La reciente participación de López en MasterChef Celebrity también lo mantuvo cerca del público, mostrando una faceta más familiar y afectuosa que contrastó con la imagen ligada a su etapa como futbolista.