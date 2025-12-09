Maxi López perdió la paciencia con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "Por diez años me sacaste..."
El exfutbolista no ocultó su fastidio ante la presencia de su expareja y conductora del ciclo en la estación de trabajo.
El cruce entre Maxi López y Wanda Nara volvió a generar revuelo en MasterChef Celebrity. Este lunes, durante uno de los desafíos del programa, el participante no tuvo reparos en mostrar su molestia con la conductora, su exesposa, en un momento que quedó registrado en cámara y que rápidamente dio que hablar.
La prueba obligaba a los participantes a cocinar en parejas, separados por un muro que impedía la comunicación directa. Para coordinarse, debían alzar la voz y gritar los pasos de la receta. Fue en ese contexto que el acercamiento de Wanda a la estación de López no pasó desapercibido, y el exjugador dejó salir su irritación.
“El timbre de voz de Wanda es muy agudo, muchos años escuchándolo, no lo quiero más", confesó en su entrevista personal mientras las cámaras mostraban la interacción. Wanda, por su parte, ironizó sobre la supuesta calma del exfutbolista: “No, vos tenés una paz, una tranquilidad que nada te saca de quicio”.
Pero López no tardó en responder: “Wanda, por diez años me sacaste de quicio, ahora déjame tranquilo, por favor". La conversación derivó en una explicación del participante sobre su particular visión de las relaciones de poder: “La mujer es así, vos tenés que hacerle pensar que manejan, pero en realidad no manejan. Y después te secan, como el pollo”, le señaló, mirándola fijamente.
El tenso pero curioso intercambio volvió a poner en el centro de la escena la relación entre ambos, demostrando que, más allá de la cocina, la interacción entre Maxi López y Wanda Nara sigue captando la atención de la audiencia.
