Se estrenó “El Hotel de los Secretos”, la serie de los ex Gran Hermano: las primeras imágenes
La ficción lanzó sus primeros cinco episodios, con un elenco integrado por Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra.
Durante este martes se estrenó “El Hotel de los Secretos”, la nueva producción en formato vertical que reúne a cuatro ex participantes de Gran Hermano y que ya venía generando conversaciones en redes desde su tráiler navideño. Con capítulos cortos y ritmo veloz, la serie inició oficialmente su recorrido con la publicación de sus primeros cinco episodios.
La propuesta, escrita por Sol Levinton y dirigida por Jorge Bechara, cuenta con un elenco encabezado por Marcos Ginocchio, Santiago “Tato” Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, quienes finalizaron la grabación de los 40 capítulos que integrarán la temporada completa.
El rodaje comenzó en noviembre y se desarrolló de manera intensiva hasta cerrar todas las escenas previstas. Fue el propio Ginocchio quien confirmó el final de las filmaciones al compartir en redes una imagen del equipo unido.
La historia transcurre durante un fin de semana de Navidad en un hotel donde los personajes: Leo, Gastón, Paula y Julieta, se ven envueltos en una dinámica cargada de tensiones. Secretos que salen a la luz, cuentas pendientes, vínculos quebrados y decisiones incómodas marcan el tono del relato, que apuesta a una combinación de drama ligero y misterio. Ya en el avance se intuían los conflictos que cada uno arrastra y que, a lo largo de la serie, alcanzan su punto más tenso.
“El Hotel de los Secretos” llega en un momento en que las series verticales se están expandiendo a nivel global. Este formato, que surgió de los consumos espontáneos en plataformas como TikTok y que luego fue adoptado por productoras de Asia y Europa, se consolidó como una industria millonaria que supera los 8 mil millones de dólares. Con esta apuesta, la ficción argentina se suma a una tendencia que crece a ritmo acelerado y que transforma la manera de ver contenidos desde el celular.
