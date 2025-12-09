Se estrenó “El Hotel de los Secretos”, la serie de los ex Gran Hermano: las primeras imágenes

“El Hotel de los Secretos” llega en un momento en que las series verticales se están expandiendo a nivel global. Este formato, que surgió de los consumos espontáneos en plataformas como TikTok y que luego fue adoptado por productoras de Asia y Europa, se consolidó como una industria millonaria que supera los 8 mil millones de dólares. Con esta apuesta, la ficción argentina se suma a una tendencia que crece a ritmo acelerado y que transforma la manera de ver contenidos desde el celular.