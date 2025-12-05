Maxi López reveló la charla con Wanda Nara que mejoró el vínculo entre ambos: "Me dijo..."

maxi lópez futuro

Según relató, el verdadero punto de inflexión se dio a partir de una charla franca que tuvieron apenas él volvió al país. Un encuentro sin tensión, directo y con la voluntad de dejar atrás viejas discusiones mediáticas.

En ese mano a mano, hubo una frase que, según él, lo cambió todo: "Wanda me dijo que necesitaba que tengamos buena relación, que estemos más cerca y que trabajemos para los chicos. Era lo que yo quería hace tiempo".