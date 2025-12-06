Maxi López regresó a Suiza y conquistó las redes con el tierno reencuentro con su hija

maxi lópez reencuentro hija

Maxi López reveló la charla con Wanda Nara que mejoró el vínculo entre ambos: "Me dijo..."

Maxi López emprendió un viaje rumbo a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, en un momento clave: las últimas semanas del embarazo. Con la llegada de su segundo hijo prevista para enero de 2026, el exfutbolista decidió dejar todo organizado para acompañarla en este tramo final, luego de varios días en Argentina por sus compromisos con MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe.

Maxi Lopez Daniela Christiansson

Antes de subir al avión, el delantero dialogó unos minutos con Intrusos (América) y contó cómo vive este regreso tan esperado, especialmente después de haber estado lejos debido a las grabaciones del ciclo televisivo. En medio de la conversación también surgió el tema de su vínculo con Wanda Nara, en una etapa en la que, según dio a entender, atraviesa un momento de mayor estabilidad personal y emocional.

Al profundizar en ese cambio, Maxi explicó el recorrido que hicieron para lograr una relación más madura. Reconoció: "Hubo un proceso largo con Wanda, pasamos por muchos momentos. Maduramos, dejamos atrás todas las diferencias y era algo que yo ya estaba buscando hace mucho tiempo. Hace años que buscaba la tranquilidad para darle estabilidad a los chicos. Nos costó mucho".

maxi lopez wanda nara masterchef

Incluso hizo alusión a situaciones del pasado, aunque sin exponer detalles: "Yo viví muchas cosas y sé muchas cosas que no quiero contar porque no quiero volver atrás. Quizás si algún día Wanda decide y lo habla es una decisión de ella. Icardi puede haber hecho un montón de cosas, pero hay un motivo para eso y no lo sabemos más que nosotros dos".

maxi lópez futuro