Daniela De Lucía volvió a Gran Hermano tras la muerte de su papá y emocionó a todos
La participante reingresó a la casa apenas cuatro días después de despedir a su padre y fue recibida con abrazos y palabras de apoyo.
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de sus momentos más conmovedores con el regreso de Daniela De Lucía, quien había abandonado temporalmente el juego tras recibir la noticia del fallecimiento de su papá. Apenas cuatro días después de atravesar esa pérdida, decidió retomar la competencia y cruzó nuevamente la puerta giratoria ante la sorpresa y la emoción de sus compañeros.
Su salida había sido repentina y comprensible: necesitaba despedirse y acompañar a su familia en uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, este domingo volvió a ingresar para ocupar exactamente el mismo lugar que había dejado. No hubo reemplazo durante su ausencia, ya que la producción resolvió conservar su espacio hasta que pudiera tomar una decisión definitiva.
Al reencontrarse con el grupo, Daniela explicó cómo transitó esos días y por qué eligió regresar. “Estoy triste como con la despedida de cualquier ser querido, pero dije ‘bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá’. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero”, expresó con serenidad, aunque visiblemente movilizada. Sus palabras fueron acompañadas por abrazos y gestos de contención por parte del resto de los jugadores.
Minutos más tarde, el conductor Santiago del Moro se comunicó en vivo con la casa para oficializar su reincorporación. Confirmó que retomaba su lugar en la competencia y recordó que no es la primera vez que el formato internacional contempla este tipo de situaciones excepcionales. La aclaración despejó dudas y dio marco formal a su regreso.
En diálogo con el conductor, Daniela también habló del instante en que recibió la noticia del fallecimiento. “Fue un golpazo pero estuve bien acompañada cuando recibí la noticia. Tanto ellos como ustedes y la producción son profesionales y grandes personas”, aseguró, agradecida por el respaldo recibido. Su vuelta no solo reconfigura la dinámica del juego, sino que también sumó una carga emocional profunda a una edición que ya empezó a mostrar historias intensas dentro y fuera de la competencia.
