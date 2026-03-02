Daniela De Lucía volvió a Gran Hermano tras la muerte de su papá y emocionó a todos

En diálogo con el conductor, Daniela también habló del instante en que recibió la noticia del fallecimiento. “Fue un golpazo pero estuve bien acompañada cuando recibí la noticia. Tanto ellos como ustedes y la producción son profesionales y grandes personas”, aseguró, agradecida por el respaldo recibido. Su vuelta no solo reconfigura la dinámica del juego, sino que también sumó una carga emocional profunda a una edición que ya empezó a mostrar historias intensas dentro y fuera de la competencia.