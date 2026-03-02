Tensión en Gran Hermano: Andrea del Boca explotó en la casa por comida desperdiciada

Lejos de quedarse en una queja general, Andrea detalló lo que le había incomodado. “Estaba haciéndome el té y veo que alguien hizo sopa o fideos y dejaron ahí lo que quedó en la olla, no me parece mal que si tenés hambre hagas. ¿Pero lo que resta por qué no lo ponen en ese coso de telgopor que está ahí y lo guardan en la heladera?“, expresó. En su argumento, también explicó que cuando los alimentos quedan fuera de la heladera se fermentan y “hay que tirarla”, algo que consideró inaceptable dentro de un juego donde la comida es limitada.