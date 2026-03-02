Tensión en Gran Hermano: Andrea del Boca explotó en la casa por comida desperdiciada
La actriz protagonizó uno de los primeros cruces fuertes de la edición al cuestionar el descuido con los alimentos y las actitudes dentro de la convivencia.
La primera semana de Gran Hermano: Generación Dorada ya dejó uno de sus momentos más picantes. Andrea del Boca no pudo contener su enojo al descubrir que algunos compañeros cocinaron fideos, pero no guardaron lo que sobró, lo que terminó derivando,según explicó, en comida desperdiciada. La situación detonó un fuerte reclamo que expuso tensiones internas y abrió un debate sobre la convivencia dentro de la casa.
Todo comenzó cuando la actriz se dirigió a la cocina para prepararse un té y notó que en una olla habían quedado restos de sopa o fideos sin conservar adecuadamente. Visiblemente molesta, decidió confrontar la situación frente al grupo. “Es no pensar en el otro, es me cag... en el otro”, lanzó sin rodeos, dejando en claro su postura respecto a la responsabilidad compartida en el manejo de los recursos.
Lejos de quedarse en una queja general, Andrea detalló lo que le había incomodado. “Estaba haciéndome el té y veo que alguien hizo sopa o fideos y dejaron ahí lo que quedó en la olla, no me parece mal que si tenés hambre hagas. ¿Pero lo que resta por qué no lo ponen en ese coso de telgopor que está ahí y lo guardan en la heladera?“, expresó. En su argumento, también explicó que cuando los alimentos quedan fuera de la heladera se fermentan y “hay que tirarla”, algo que consideró inaceptable dentro de un juego donde la comida es limitada.
El reclamo no quedó solo en la cocina. La actriz sumó otros ejemplos que, según ella, reflejan falta de orden y consideración: “Hicieron dos tostadas y quedaron ahí. Hay que dejarlarlas y decir ‘¿esto de quién es?’. Hay que sacarles un poquito las máscaras“. Incluso, cuando otro participante mencionó que en el baño habían quedado jabones tirados, Andrea agregó indignada: “¡Hay un cepillo de dientes en la cocina!“.
Las palabras no tardaron en generar reacción. Brian Sarmiento se mostró molesto por el tono del intercambio y justificó su postura: “No me pongo agresivo. Sino que si vos me vas a hablar así, yo también voy a hablar así”. A su lado, Yanina Zilli ironizó con una frase que se volvió viral: “¿Pero quién sos, Andrea del Boca?“. Luego profundizó su crítica: “¿Porque hizo esas novelas? Pero pará... Eso es actuación, esto es Gran Hermano. No estás en un estudio de grabación. Esta casa no es tuya“.
El episodio dejó en evidencia que, más allá de la competencia, la convivencia será uno de los ejes centrales del reality. Y Andrea, con su carácter frontal, ya quedó posicionada como una de las protagonistas indiscutidas de la temporada.
