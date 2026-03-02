¿Más bajas en Gran Hermano? Carmiña confesó su malestar y puso en duda su continuidad
La periodista paraguaya se mostró angustiada en una charla íntima en el jardín y admitió que la experiencia no es lo que imaginaba.
La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Carmiña expresara abiertamente su deseo de abandonar la casa. En una conversación a corazón abierto con Yipio, la participante dejó en claro que la experiencia no está cumpliendo con las expectativas que tenía antes de ingresar al reality.
El momento se dio en el jardín, en un clima de intimidad y lejos del bullicio general. Visiblemente afectada, Carmiña reconoció su decepción con la dinámica del juego. “Yo vine porque pensé que esto iba a ser divertido. No es divertido”, dijo con tono quebrado, dejando en evidencia que la presión del encierro y la convivencia le están pasando factura en los primeros días de competencia.
Yipio intentó contenerla y le sugirió que le diera tiempo al proceso, explicándole que la adaptación puede resultar difícil al comienzo. Sin embargo, la periodista no pareció convencida por el consejo. Entre lágrimas, retrucó: “Yo no necesito venir a pasarla peor de lo que estoy en mi casa”. La frase dejó al descubierto que su decisión de participar estuvo atravesada por una búsqueda personal más profunda.
En otro tramo de la charla, profundizó sobre su situación previa al ingreso al programa. “O sea, quién put... soy. No soy nadie, pero venir a estar peor de lo que estoy en Paraguay... Justamente porque no estaba bien allá, vine acá”. Luego completó: “Allá estaba frustrada de todo, mi carrera. Harta de todo”. Sus palabras reflejaron un desgaste emocional que excede el juego y que explica su crisis dentro de la casa.
El clip no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con opiniones divididas. Algunos cuestionaron el casting y el clima general de la edición, mientras otros pusieron en duda la autenticidad del llanto. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la posible salida de Carmiña vuelve a encender las alarmas sobre la cantidad de participantes que, en esta edición, ya manifestaron dudas sobre su permanencia.
