Sorpresa en Gran Hermano: volvió a la casa una de las participantes que había abandonado y no tendrá reemplazo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche de emociones fuertes y giros inesperados este domingo, ya que lo que se anunciaba como una gala de doble reemplazo terminó con una sorpresa absoluta que cambió las reglas del juego: el regreso de una de las participantes que se había retirado y el ingreso de una cara nueva para ocupar la vacante.