Sorpresa en Gran Hermano: volvió a la casa una de las participantes que había abandonado y no tendrá reemplazo
Sin gala de eliminación, el reality de Telefe tuvo una noche especial este domingo, con la presentación de un reemplazo y con un impactante regreso.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche de emociones fuertes y giros inesperados este domingo, ya que lo que se anunciaba como una gala de doble reemplazo terminó con una sorpresa absoluta que cambió las reglas del juego: el regreso de una de las participantes que se había retirado y el ingreso de una cara nueva para ocupar la vacante.
La del domingo fue una noche diferente, ya que habitualmente el reality de la casa más famosa del país suele destinar esta jornada a su eliminación, algo que para la primera semana se corrió al lunes para que la cadena nacional de la Asamblea Legislativa no afectara al rating de Telefe.
Tras la salida de Divina Gloria por recomendación médica debido a su cuadro de hipertensión, la producción presentó a Carlota como su reemplazo oficial. La nueva integrante ingresó con la misión de ganarse un lugar en un grupo que ya lleva semanas de convivencia, aportando una energía fresca que promete sacudir las alianzas actuales dentro de la competencia.
La sorpresa de la noche: el regreso de Daniela
El momento más impactante de la gala ocurrió cuando Santiago del Moro anunció que, finalmente, no habría un segundo reemplazo. Ante el asombro de sus compañeros y del público, Daniela De Lucía cruzó nuevamente la puerta de la casa.
Luego de haberse retirado tras el fallecimiento de su padre, la producción y la participante acordaron su retorno para retomar su lugar en el juego, dejando sin efecto la búsqueda de un sustituto para su cupo.
Con estos movimientos, la casa recupera a una de sus jugadoras más fuertes y suma una incógnita con el ingreso de Carlota. Todo esto sucede en la previa de la gala de eliminación de este lunes, donde la placa determinará quién será el primer expulsado por el voto de la gente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario