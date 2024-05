Danna Paola habló de infidelidades y reavivó la polémica entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

danna paola

Luego, agregó: “Si en esa relación las cosas no van muy bien y le querés, adelante”. Al mismo tiempo, afirmó: “Yo sí me besé con gente. Con mucha gente, ja, ja. Pero ser infiel, infiel. No. De tener mensajes ocultos, no”. Pero, fue tras esto que blanqueó: “Sí me han sido infieles bastantes veces”.

yatra danna paola

De hecho, confirmó que una de las veces que se enteró fue por Whatsapp. “Yo tenía intuición, revisé el celular porque ya lo olía, y cuando vi todo lo encaré. Encontré fotos. Y la otra era muy descarada, porque le preguntaba si ya había llegado a la casa, si yo estaba ahí”, destacó.

Tras esto, cerró: “Ellos trabajaban juntos y se encontraban en los camarines. Yo también la conocía. El problema es que yo me enamoré de mis protagonistas casi siempre. Es muy difícil no encariñarte o confundirte cuando estás trabajando”.