Insólito: Danna Paola se enfrentó a una usuaria en X por no venderle su nombre

dana paola

Tal es así que Paola ingresó a su canal de difusión de Instagram y le contó su problemática a sus fanáticos invitándolos a hacer "un complot" para poder obtener el nombre convenciendo a la mujer detrás de la cuenta. "No la he podido pelear. La señora ya vio que me llamo Danna y que mi username es Danna en todos lados. Quiere 400 mil dólares, ¡400 mil dólares! Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere. No le voy a pagar 400 mil dólares. Yo digo que hagamos un complot, o que nos regale. O sea, es mi nombre. ¿Cómo le hacemos? Necesitamos un plan porque no lo estamos logrando", comienza diciendo la también actriz.

dana paola

dana paola.jpg

Con este pedido, Paola convenció a sus fanáticos a exigirle a la mujer que le de su user a la cantante pues su nombre era Danna. Pero, cuando consiguieron la negativa de la usuaria de X, los seguidores de la mexicana fueron por más comenzando a hostigarla, acosarla y lanzando comentarios ofensivos. Es por esto que, debido al odio que recibió, la usuaria contó que el equipo de Danna Paola insistió en comprarla su usuario.

"Para que conste, dejé claro desde el principio que no quería vender mi nombre. Me contactaron varias veces y me ofrecieron $400. Amablemente lo rechacé y seguí con mis asuntos. Al no responder, me contactaron nuevamente. Así que respondí con 400,00 dólares, un precio que sabía que nunca aceptarían", escribió. Por otro lado, también puntualizó: "Lo que no necesito, es todo el hate que estoy recibiendo ya que ella (Danna Paola) les dijo (a sus fans) que 'me convencieran para que se lo regalara'. Y no aprecio que gente que no conozco, deje comentarios desagradables en mi página comercial. No pedí esto y no lo merezco. El nombre es mío y lo ha sido desde 2006. Paren de perder el tiempo".

dana paola

dana paola

De todas maneras, la densidad del asunto comenzó cuando la usuaria, llamada en realidad Danna Marie, recibió amenazas de muerte. La prueba es que compartió algunos mensajes que le llegaban. “No busco fama, estoy buscando que corrijas lo que hiciste mal. Nunca iba a darte mi nombre. Tu equipo de gestión siguió persiguiéndome. No debería tener que esconderme por lo que hiciste", informó.

Con este comentario, Danna Paola decidió tomar la iniciativa de terminar con esta problemática eligiendo el nombre @dannajustdanna y pidió: "Oigan, no incitemos al odio, por más difícil que sea la situación. Sabemos que esa plataforma en específico tira mucha toxicidad y odio, y que a veces va mucho veneno que uno quiere sacar de su ser, pero podríamos evitarlo, sobre todo en esta situación, porque aquí, imagínense el bombardeo a la pobre Danna".