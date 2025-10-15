Dardos en MasterChef Celebrity: Sofía Gonet, Wanda Nara y una indirecta a la China Suárez

El intercambio terminó de encender las redes, donde los seguidores del programa destacaron la química entre ambas y las múltiples lecturas que dejó la charla. Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Sofía confesó que había tenido “una historia del pasado” con uno de los participantes del certamen, aunque se negó a revelar su nombre. “Tengo una historia en este grupo, de una vida pasada... nadie lo sabe”, dijo, dejando abierta la puerta a nuevas intrigas dentro del reality.

El fragmento rápidamente se viralizó y generó reacciones de todo tipo. Algunos usuarios celebraron la espontaneidad de Gonet y el humor de Wanda, mientras que otros consideraron que las referencias fueron demasiado evidentes. Lo cierto es que MasterChef Celebrity logró lo que buscaba: un momento televisivo cargado de chispa, ironía y especulaciones, que promete seguir dando que hablar en los próximos episodios.