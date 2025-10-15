Dardos en MasterChef Celebrity: Sofía Gonet, Wanda Nara y una indirecta a la China Suárez
La influencer y la conductora coincidieron en su rechazo hacia los hombres casados y dejaron un comentario que muchos interpretaron como una chicana hacia la actriz.
Sofía Gonet fue una de las protagonistas del segundo episodio de MasterChef Celebrity, no tanto por su desempeño culinario, sino por el divertido y picante intercambio que tuvo con Wanda Nara durante el programa. Entre risas y confesiones sobre su vida sentimental, ambas deslizaron frases que los espectadores interpretaron como un palito indirecto hacia la China Suárez, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Mientras la conductora recorría las estaciones de los participantes, Wanda se detuvo en la de Gonet, conocida en las redes como “La Reinis”, y le preguntó si estaba en pareja o si buscaba el amor. “Yo quiero uno, pero con plata”, respondió entre risas la influencer, que además reconoció confiar plenamente en el “criterio de Wanda” para encontrarle a alguien.
La charla siguió con humor y complicidad, hasta que Nara soltó una frase que encendió las alertas: “A Maxi, ni lo mires porque tiene la mujer embarazada. Tatiana no...”, comentó con ironía, haciendo una clara referencia al tipo de historias amorosas por las que suele ser señalada la China Suárez. Gonet, lejos de esquivar la broma, fue tajante: “No, Tatiana ni loca, nada. Si es casado, no me importa”.
Entre carcajadas, Wanda redobló la apuesta con una respuesta que también dio que hablar: “Aparte no tiene la plata que tenía cuando yo lo conocí, porque me quedé la mitad”, lanzó, dejando entrever una nueva indirecta a su propia historia mediática. Luego agregó con picardía: “Hay algo acá... en este grupo hay algo para vos”.
El intercambio terminó de encender las redes, donde los seguidores del programa destacaron la química entre ambas y las múltiples lecturas que dejó la charla. Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Sofía confesó que había tenido “una historia del pasado” con uno de los participantes del certamen, aunque se negó a revelar su nombre. “Tengo una historia en este grupo, de una vida pasada... nadie lo sabe”, dijo, dejando abierta la puerta a nuevas intrigas dentro del reality.
El fragmento rápidamente se viralizó y generó reacciones de todo tipo. Algunos usuarios celebraron la espontaneidad de Gonet y el humor de Wanda, mientras que otros consideraron que las referencias fueron demasiado evidentes. Lo cierto es que MasterChef Celebrity logró lo que buscaba: un momento televisivo cargado de chispa, ironía y especulaciones, que promete seguir dando que hablar en los próximos episodios.
