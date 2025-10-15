Wanda Nara descolocó a Cachete Sierra con una pregunta insólita en MasterChef Celebrity
La conductora protagonizó un momento viral al consultarle al actor por el origen de su apodo. Su comentario generó risas y una ola de memes en redes.
Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia durante la última emisión de MasterChef Celebrity, aunque esta vez no fue por una polémica ni por su rol de jurado, sino por una pregunta tan obvia que desató carcajadas en el estudio y se volvió viral en cuestión de minutos. Todo ocurrió cuando la conductora se acercó a la estación de Agustín “Cachete" Sierra, quien se preparaba para presentar su plato ante el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Martín Martitegui.
En tono curioso y con una sonrisa, Wanda interrumpió al participante para consultarle: “¿Por qué te dicen Cachete?”. La escena provocó la sorpresa de todos, incluido el propio actor, que la miró en silencio, con una expresión que rápidamente se convirtió en meme. El gesto, que mezclaba desconcierto y humor, se replicó en redes acompañando todo tipo de comentarios y ediciones creativas.
Ya en su confesionario, Sierra explicó el origen del apodo que lo acompaña desde su infancia: “De chico tenía muchos cachetes y me quedó el sobrenombre. Siempre fui cachetón, de arriba y de abajo, y después se fue transformando en ‘Cachete’, que suena más amistoso”. Su respuesta pareció aclarar la duda, pero la empresaria no perdió la oportunidad de rematar la escena con su característico humor: “Ah, claro, porque el de abajo no lo conozco”.
Lejos de incomodarse, el ex Chiquititas y Casi Ángeles continuó con el tono divertido y respondió entre risas: “El de abajo sigue, el de arriba no tanto”. Esa breve interacción bastó para que el fragmento recorriera las redes sociales y se convirtiera en el primer momento viral de la nueva temporada del reality.
El público celebró el ida y vuelta, destacando la espontaneidad de ambos y la naturalidad con la que Wanda maneja las situaciones inesperadas en pantalla. Muchos usuarios coincidieron en que la escena reflejó la química del programa y anticipa una edición cargada de humor, espontaneidad y momentos que seguramente seguirán dando que hablar.
