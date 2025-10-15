Valentina Cervantes debutó en MasterChef Celebrity con un amuleto de Enzo Fernández

Lejos de improvisar su participación, Cervantes se había preparado con anticipación. En las semanas previas al estreno, compartió en sus redes varios videos en los que se la veía practicando recetas junto a su abuela, una figura clave en su vida personal y gastronómica. “Vine a la casa de la abuela a practicar un poco. ¿Cómo me ves?”, se la escucha decir en uno de los clips. La respuesta de su mentora fue tan espontánea como alentadora: “La veo muy bien, que viene muy bien”.

Entre risas y cariño, las dos mostraron su vínculo especial y su amor por la cocina, una preparación que ahora comienza a rendir frutos frente a millones de televidentes. “Está aprendiendo, pero un montón”, dice la abuela al final del video, anticipando lo que el público confirmaría días después: Valentina no solo llegó a MasterChef Celebrity para aprender, sino también para destacarse con una mezcla perfecta de ternura, esfuerzo y talento.