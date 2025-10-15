Está confirmado el reemplazante de Maxi López en MasterChef Celebrity: quién es
El conductor televisivo cubrirá temporalmente al exfutbolista, quien viajó a Suiza para acompañar a su esposa, embarazada de siete meses, tras un accidente doméstico.
Marley vuelve a las cocinas, aunque esta vez no será como anfitrión sino como participante. El popular conductor de Telefe fue convocado para reemplazar a Maxi López en “MasterChef Celebrity”, el exitoso ciclo conducido por Wanda Nara.
La ausencia del exdelantero se debe a un motivo familiar: su esposa, Daniella Christiansson, sufrió un accidente doméstico mientras cursa el séptimo mes de embarazo y debió ser asistida de urgencia, lo que llevó a López a tomar un vuelo inmediato rumbo a Suiza.
El hecho ocurrió cuando un trabajador que estaba arreglando la chimenea de su casa provocó, accidentalmente, la explosión de un spray de pintura. “Fue un susto tremendo. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... todo muy tóxico”, relató Daniella en redes sociales. Horas después, Maxi decidió abandonar temporalmente el certamen y priorizar la salud de su familia.
Ante su partida, la producción de Telefe encontró rápidamente un reemplazo de lujo. Marley, uno de los rostros más queridos del canal, aceptó ocupar su lugar en las grabaciones. “Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer y vuelvo a grabar el jueves y el lunes. Me divertí mucho, se la pasa bien”, contó a PrimiciasYa, confirmando que su participación será breve, de aproximadamente una semana.
Desde Intrusos también se dio por hecho el reemplazo y señalaron que la producción quedó encantada con su energía en el set. Su presencia promete momentos de humor y espontaneidad, características que lo han convertido en una figura emblemática de Telefe. Mientras tanto, López planea regresar al programa una vez que la salud de su esposa esté completamente restablecida.
De esta manera, el reality culinario suma una nueva cuota de entretenimiento con el exconductor en acción, en una edición que promete seguir sorprendiendo tanto dentro como fuera de la cocina.
