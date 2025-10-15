Está confirmado el reemplazante de Maxi López en MasterChef Celebrity: quién es

Desde Intrusos también se dio por hecho el reemplazo y señalaron que la producción quedó encantada con su energía en el set. Su presencia promete momentos de humor y espontaneidad, características que lo han convertido en una figura emblemática de Telefe. Mientras tanto, López planea regresar al programa una vez que la salud de su esposa esté completamente restablecida.

De esta manera, el reality culinario suma una nueva cuota de entretenimiento con el exconductor en acción, en una edición que promete seguir sorprendiendo tanto dentro como fuera de la cocina.