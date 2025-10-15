Darío Barassi se sorprendió por el parecido de un participante con un periodista: "¡Sos igual!"
El conductor de Ahora Caigo no ocultó su sorpresa al ver a un enfermero que, según él, era la copia de José Bianco. Entre risas y bromas, protagonizaron uno de los momentos más divertidos del programa.
La espontaneidad y el humor, dos sellos inconfundibles de Ahora Caigo, volvieron a ser protagonistas en la última emisión del ciclo conducido por Darío Barassi en El Trece. Esta vez, el conductor quedó completamente desconcertado al notar el enorme parecido entre un participante del programa y el periodista José Bianco, conocido por su labor en la televisión.
El comentario derivó en un divertido intercambio que hizo estallar de risa tanto al público como a los presentes en el estudio. Todo comenzó cuando Barassi, en pleno desarrollo del juego, le pidió a Lulú -la encargada de guiar el segmento- que eligiera a quién debía enfrentarse uno de los concursantes. En ese instante, el conductor observó al participante número uno y no pudo evitar lanzar una broma: “¿Tenés miedo? Ah, tenés miedo”.
Sin embargo, su atención cambió rápidamente al reparar en el rostro del joven. “Es igual, ¡es igual a José Bianco!”, exclamó sorprendido. El participante, llamado Nahuel, no dudó en confirmar el comentario: “Todo el tiempo me dicen lo mismo”. La complicidad entre ambos fue inmediata. Barassi, con su habitual mezcla de ironía y simpatía, agregó: “Bueno, pero es un facha terrible, así que tomalo como un halago”. Las carcajadas del público no tardaron en llegar.
Durante la charla, Nahuel se presentó: “Soy enfermero, trabajo hace veinte años en el hospital de Vicente López”. Barassi aprovechó para elogiar su profesión y recordar sus propias experiencias hospitalarias con su característico humor: “A mí me pasaron de la camilla a la cama con una sábana. ¡Nunca entendí cómo lo hacen! Es una técnica de fuerza, ¿no?”. Nahuel rió y respondió: “Hay que tener un poco de todo, técnica y fuerza”.
La conversación continuó con un toque más personal. Entre bromas sobre su soltería, el enfermero confesó: “Estoy solo por decisión, tranquilo”. Barassi no dejó pasar la oportunidad de improvisar: “Bueno, si aparecés en la tele y encima sos igual a Bianco, seguro que no por mucho tiempo”.
El momento se convirtió en uno de los más comentados del episodio, demostrando una vez más la capacidad del conductor para generar conexión, humor y naturalidad en cada encuentro, manteniendo al público entretenido con su estilo único y su habilidad para transformar cualquier detalle en un instante televisivo inolvidable.
