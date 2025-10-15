Darío Barassi se sorprendió por el parecido de un participante con un periodista: "¡Sos igual!"

jose bianco parecido barassi

La conversación continuó con un toque más personal. Entre bromas sobre su soltería, el enfermero confesó: “Estoy solo por decisión, tranquilo”. Barassi no dejó pasar la oportunidad de improvisar: “Bueno, si aparecés en la tele y encima sos igual a Bianco, seguro que no por mucho tiempo”.

El momento se convirtió en uno de los más comentados del episodio, demostrando una vez más la capacidad del conductor para generar conexión, humor y naturalidad en cada encuentro, manteniendo al público entretenido con su estilo único y su habilidad para transformar cualquier detalle en un instante televisivo inolvidable.