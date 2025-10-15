El incómodo momento que protagonizó Silvina Escudero con Mario Pergolini: "Malestar"
La modelo fue invitada a "Otro día perdido", el programa de Pergolini y, por lo visto, las grabaciones no salieron como todos esperaban.
Un tenso detrás de escena se dio a conocer recientemente, revelando que la actriz y bailarina Silvina Escudero generó un malestar generalizado y un "cortocircuito" durante su visita al programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece. La demora se habría producido debido a constantes exigencias de cambio de look por parte de la invitada.
El periodista Juan Etchegoyen fue quien destapó el enigmático en su programa. Etchegoyen comenzó anticipando la noticia como un "enigmático de color" sobre una famosa que "provocó un malestar generalizado en el momento de la grabación porque este ciclo sale siempre grabado".
El conductor brindó detalles precisos sobre el retraso que afectó a la producción y al público presente. Etchegoyen relató que las personas citadas para presenciar la grabación habían sido convocadas a las 14:30 horas, con una previsión de inicio a las 15:15. Sin embargo, la grabación de Otro Día Perdido comenzó "pasada las 16 horas".
Ante la inquietud del público, un productor habría revelado la causa del inconveniente. “Lo que me cuentan personas que habían ido a ver la grabación es que los citaron a todos 14.30 en el lugar para empezar la grabación a las 15.15 y la misma arrancó pasada las 16 horas y todos se preguntaban qué pasaba a lo que un productor aseguró que esta invitada había pedido cambio de peinado varias veces porque no le gustaba como iba quedando para el aire”, agregó Etchegoyen.
Posteriormente, el comunicador reveló la identidad de la protagonista del enigmático: “El cortocircuito se generó en el ciclo de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, y la celebridad que me cuentan tuvo algunos contratiempos y generó malestar fue Silvina Escudero”.
Etchegoyen aseguró que la información le fue proporcionada por fuentes de "primera mano". “Todos estos datos me lo dan de primera mano diferentes personas y me decían que en el instante que ocurría esto estaban todos de mal humor”, expresó el periodista, detallando el clima tenso que se vivió en el set.
El conductor concluyó su relato confirmando la causa de la demora. “Silvina pidió cambiar de peinado varias veces y eso hizo retrasar la grabación del programa que salió al aire el pasado 11 de septiembre. Fue hace unas semanas pero quería contar el chisme”, cerró el presentador, poniendo nombre y apellido al inconveniente de producción.
