El incómodo momento que protagonizó Silvina Escudero con Mario Pergolini: "Malestar"

Posteriormente, el comunicador reveló la identidad de la protagonista del enigmático: “El cortocircuito se generó en el ciclo de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, y la celebridad que me cuentan tuvo algunos contratiempos y generó malestar fue Silvina Escudero”.

Etchegoyen aseguró que la información le fue proporcionada por fuentes de "primera mano". “Todos estos datos me lo dan de primera mano diferentes personas y me decían que en el instante que ocurría esto estaban todos de mal humor”, expresó el periodista, detallando el clima tenso que se vivió en el set.

El conductor concluyó su relato confirmando la causa de la demora. “Silvina pidió cambiar de peinado varias veces y eso hizo retrasar la grabación del programa que salió al aire el pasado 11 de septiembre. Fue hace unas semanas pero quería contar el chisme”, cerró el presentador, poniendo nombre y apellido al inconveniente de producción.