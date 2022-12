El mal momento de salud de Darío Barassi: qué le pasa

El posteo de Darío Barassi sobre su estado de salud

"Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el o… En Instagram veo a gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laburando en curros de los que me tuve que bajar... En fin, Diosito ya llévame", manifestó. "¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay dios mi estómago y yo”. Seguramente tengo un virus, mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele", cerró el exconductor de 100 argentinos dicen.

Meses atrás, el conductor y su esposa pasaron días difíciles por la salud de su hija menor. "No iba a aparecer en redes para clarificar nada ni contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo, pero, atento a lo que veo en titulares de los medios sobre la salud de mi hija y mi futuro laboral, quiero aclarar que mi hija está fuera de peligro hace varios días", contó en su momento, lejos del personaje con el que suele mostrarse.

"Tuvo una infección viral que tienen todos los chicos, no es más que eso. Ya tendremos el alta. Fue intenso, fue angustiante, la pasamos para el orto todos, obvio que sí, nada más que eso. Pero veo titulares que mi hija está gravísima y me desquicio, porque lo que más me importa en mi vida son mis hijas, lo que más quiero es que estén sanas las dos y por suerte así lo están", aclaró.