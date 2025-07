Darío Cvitanich confirmó su separación de Chechu Bonelli: todos los detalles

En ese marco, Etchegoyen detalló: “En las últimas horas hablé con el hombre de la pareja que me confirmó la ruptura y me dio detalles de lo que sucedió. Tienen tres hijas. Está confirmada la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich”.

Por su parte, el ex Banfield se refirió al final de su historia con la modelo desde una mirada serena y sin conflictos públicos: “Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación. No hay nada polémico ni mucho menos, no hay mucho para contar y son cosas que quedaron entre ella y yo”.

El ahora analista deportivo de ESPN también despejó cualquier tipo de sospecha o conjetura malintencionada: “Tenemos tres nenas hermosas que cuidamos y muy bajo perfil. Acá no pasó absolutamente nada de eso (sobre supuestos terceros en discordia e infidelidad), quizás también eso ayudó a que no se pueda hablar mucho de nada, qué sé yo”.

Finalmente, Cvitanich cerró con un mensaje de respeto y afecto hacia su expareja, remarcando el vínculo que seguirán compartiendo como padres: “Hoy cada uno en lo suyo, reinventándonos y mucha relación por las nenas. Es una gran mujer y mamá de mis hijas, así que eso no va a cambiar”.

chechu bonelli