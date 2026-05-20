Quién es Juan Carlos, el stripper al que no le importan "los prejuicios" que ingresa a Gran Hermano

En el plano sentimental, el participante aseguró que disfruta de su soltería y no tiene apuro por enamorarse, aunque no se cierra a la posibilidad de conocer a alguien dentro o fuera de la casa. Además, lanzó una frase que ya empieza a generar expectativa sobre su paso por el reality: “Muchos dicen que soy el más conocido o el mejor en lo mío, pero eso lo decidirán ustedes”.