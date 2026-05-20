Quién es Agustín Nigro, el hincha de San Lorenzo que cumple "un sueño" ingresando a Gran Hermano

Fútbol e influencia digital: Agustín es un reconocido influencer, tiktoker y youtuber que logró consolidarse como un destacado creador de contenido. Su gran fuerte es el análisis y el debate futbolístico en las plataformas, una pasión que vive en primera persona como fiel hincha de San Lorenzo. Su capacidad para comunicar y argumentar bajo presión promete ser una herramienta letal en las discusiones de convivencia.

Un plan maestro: A diferencia de otros participantes que se toparon con la fama por accidente, Nigro confesó que toda su carrera digital formó parte de un plan fríamente calculado con un único objetivo en el horizonte. "Arranqué con las redes para en algún momento ingresar a Gran Hermano, que es mi sueño", reveló con total honestidad en su presentación.