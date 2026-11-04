"LOL: Last one laughing Argentina" tuvo su increíble avant premiere en Buenos Aires
La tercera temporada de LOL estrena el próximo 20 de noviembre con Marcelo Tinelli como conductor y ya fue presentada oficialmente. Los detalles.
En la tarde de este miércoles, Buenos Aires se convirtió en el epicentro de la comedia con la esperadísima avant premiere de la nueva edición de LOL: Last One Laughing Argentina. La serie regresa a Prime Video el próximo 20 de noviembre y ya es uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos.
Por su parte, en lo que respecta al evento, el mismo reunió a todo el elenco de humoristas que aceptó el descabellado reto de no reírse durante seis horas, junto con Marcelo Tinelli, el conductor del ciclo, en una jornada inolvidable donde las risas contenidas, la complicidad y el glamour fueron los verdaderos protagonistas.
Durante la presentación de los nuevos episodios, los cómicos y el equipo deslumbraron a los presentes sobre la alfombra roja con looks espectaculares. Con outfits de gala, estilos arriesgados y apuestas de diseño impecables que combinaron la elegancia con toques de frescura y personalidad, las figuras de la comedia demostraron que no solo saben dominar el escenario con chistes, sino también acaparar todas las miradas de la prensa.
Durante la presentación con la presencia exclusiva de minutouno.com, los famosos lucieron contentos y muy animados de estar por fin presentando este nuevo proyecto. A continuación, las mejores fotos de la jornada que reflejan el despliegue, la complicidad y los impactantes looks de las estrellas en el gran lanzamiento de la temporada:
Con la presentación oficial completada en Buenos Aires y la expectativa en su punto máximo, la nueva temporada de LOL Argentina entra en su cuenta regresiva para demostrar, una vez más, que la tentación de reírse es el reto más irresistible y desopilante de todos.
La alfombra azul en fotos
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