"LOL: Last one laughing Argentina" tuvo su increíble avant premiere en Buenos Aires

Durante la presentación de los nuevos episodios, los cómicos y el equipo deslumbraron a los presentes sobre la alfombra roja con looks espectaculares. Con outfits de gala, estilos arriesgados y apuestas de diseño impecables que combinaron la elegancia con toques de frescura y personalidad, las figuras de la comedia demostraron que no solo saben dominar el escenario con chistes, sino también acaparar todas las miradas de la prensa.