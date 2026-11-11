Gordon: quién es quién en la serie protagonizada por Rodrigo de la Serna

El próximo 18 de noviembre, las pantallas de todo el mundo recibirán uno de los estrenos más esperados y controversiales del año. Con el sello autoral de Pablo Trapero como director y showrunner, Gordon llega al catálogo de Netflix para adentrarse en la vertiginosa y sombría vida de Aníbal Gordon, un criminal del hampa común que terminó convirtiéndose en un engranaje clave de la violencia paraestatal en la Argentina de los años 70.