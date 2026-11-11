Gordon: quién es quién en la serie protagonizada por Rodrigo de la Serna
La nueva serie sobre la vida de Aníbal Gordon estrena el próximo 18 de noviembre y te revelamos quién es quién. Los detalles y todo lo que tenes que saber.
El próximo 18 de noviembre, las pantallas de todo el mundo recibirán uno de los estrenos más esperados y controversiales del año. Con el sello autoral de Pablo Trapero como director y showrunner, Gordon llega al catálogo de Netflix para adentrarse en la vertiginosa y sombría vida de Aníbal Gordon, un criminal del hampa común que terminó convirtiéndose en un engranaje clave de la violencia paraestatal en la Argentina de los años 70.
Basada en las rigurosas novelas de investigación Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, la miniserie de siete episodios propone un viaje cargado de suspenso, contradicciones y tensión dramática. La propuesta retrata el recorrido de un delincuente de poca monta, abocado al robo y a los negocios oscuros, que supo maniobrar en las grietas del poder para infiltrarse en las sangrientas disputas políticas de la época, revelando la fragilidad de la condición humana y los laberintos de la impunidad.
Para llevar a la pantalla esta densa reconstrucción de época —filmada entre diversas locaciones de Buenos Aires y los imponentes paisajes de Bariloche—, la producción reunió a un elenco estelar que combina figuras consagradas del cine nacional con talentos emergentes de enorme proyección.
Quién es quién en "Gordon"
A continuación, el reparto principal que encarna a los protagonistas de esta escalofriante historia:
-
Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon: El aclamado actor asume el desafío de ponerse en la piel del personaje titular. Con una interpretación visceral e intensa, de la Serna compone el retrato de un hombre frío, calculador e impredecible, capaz de transitar del delito común al terror paraestatal sin perder su pragmatismo siniestro.
-
Matías Recalt como Acosta: El joven actor, reconocido internacionalmente por su solidez dramática, interpreta a una pieza fundamental dentro de la trama, reflejando las lealtades contrapuestas y los dilemas morales que atravesaban a la juventud en aquel período convulso.
-
Camila Peralta como Julieta Melo: Aporta una mirada incisiva y sensible al relato, encarnando a un personaje femenino que debe navegar las tensiones de un entorno dominado por la violencia y los pactos de silencio.
-
Matías Mayer como Giovenco: Con una participación especial de alto impacto, Mayer da vida a una figura clave del entramado de poder y violencia, aportando matices oscuros a las alianzas políticas del protagonista. Siendo este, quizás, uno de sus personajes más desafiantes y de oscuridad en su carrera.
-
Fiorella Bottaioli como Graciela Mancini: Compone a un personaje inmerso en la vorágine personal y pública de Gordon, permitiendo explorar la intimidad y el impacto colateral que dejaba el accionar del criminal a su paso.
-
Agustín Pardella como El Polaco: El actor aporta densidad y peligro en la piel de uno de los laderos más temperamentales del grupo, reflejando el accionar directo del hampa operando en las calles.
Con una puesta en escena de factura impecable, un guion filoso y un despliegue actoral sobresaliente, Gordon promete convertirse no solo en un maratón adictivo de fin de semana, sino también en una obra imprescindible para reflexionar sobre los pliegues más profundos de nuestra memoria colectiva.
Te puede interesar
Dejá tu comentario