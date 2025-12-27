Internaron de urgencia a una ex Gran Hermano: quién es y qué tiene
Se trata de Silvina Scheffler, quien participó de la edición 2007 del reality y fue pareja de Nito Artaza. Conocé los detalles de su salud.
La salud de la ex participante de Gran Hermano y expareja de Nito Artaza, Silvina Scheffler, mantiene en vilo al ambiente artístico. La mediática lleva una semana en terapia intensiva de una clínica porteña con un pronóstico reservado. La información fue confirmada por el periodista Fede Flowers, quien destacó la gravedad de la situación.
En este sentido, el periodista lanzó el siguiente mensaje, alertando a sus seguidores: "URGENTE: Silvina Scheffler la profe y ex de Nito Artaza internada en terapia intensiva por leptospirosis. Esta hace una semana en la clínica Bazterrica muy débil, tiene que recuperar y estabilizar los riñones".
Y agregó: "La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otros animales", informó.
Hasta el momento, el círculo íntimo y los familiares de Scheffler han optado por el hermetismo, evitando dar testimonios ante la prensa. No obstante, se aguarda que durante la jornada se emita un comunicado o parte médico oficial que arroje luz sobre su actual estado de salud.
El paso de Silvina por Gran Hermano
Silvina Scheffler participó en la cuarta edición de Gran Hermano Argentina, la cual se llevó a cabo en el año 2007. Durante su paso por el reality, fue apodada como "La Profe" debido a su profesión de profesora de educación física.
Es especialmente recordada por una situación en la que lloró en el confesionario tras solicitar cremas humectantes para el cuidado de su piel. En esa misma temporada resultaron ganadores Marianela Mirra (primer puesto) y Juan Espósito (segundo puesto).
Otro episodio muy recordado de esta edición fue la "traición" de Marianela a Diego Leonardi, al cual nominó con la "espontánea", lo que derivó en su salida del reality, siendo uno de los favoritos. Muchos creen que esta jugada de "Male" la consagró para ser la ganadora del certamen posteriormente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario