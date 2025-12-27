Internaron de urgencia a una ex Gran Hermano: quién es y qué tiene

Es especialmente recordada por una situación en la que lloró en el confesionario tras solicitar cremas humectantes para el cuidado de su piel. En esa misma temporada resultaron ganadores Marianela Mirra (primer puesto) y Juan Espósito (segundo puesto).

Otro episodio muy recordado de esta edición fue la "traición" de Marianela a Diego Leonardi, al cual nominó con la "espontánea", lo que derivó en su salida del reality, siendo uno de los favoritos. Muchos creen que esta jugada de "Male" la consagró para ser la ganadora del certamen posteriormente.