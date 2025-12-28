David Kavlin espera una nueva operación: cómo sigue su salud

Cómo sigue la salud de David Kavlin

Según se informó en el programa Infama, el cronograma para el periodista continuará este lunes, cuando se someterá a una angioplastia, un procedimiento mínimamente invasivo para liberar el flujo sanguíneo de la arteria comprometida.

En tanto, el martes, de no mediar complicaciones y evolucionar favorablemente, Kavlin podría recibir el alta médica para continuar con la recuperación en su hogar.

A pesar del fuerte impacto de la noticia, el periodista se mostró lúcido y enfocado en cumplir con los pasos médicos necesarios para retomar su actividad. La comunidad periodística y sus seguidores se volcaron a las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo en este cierre de año accidentado.