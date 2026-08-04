Científicos del CONICET desarrollaron Retinar, una IA para mejorar la vista de las personas

Personal de salud capacitado, no necesariamente oftalmólogos, captura las retinografías (imágenes del fondo de ojo) de los pacientes de forma no invasiva.

Antes de que las imágenes sean enviadas al especialista, la plataforma de Inteligencia Artificial analiza automáticamente la calidad de la foto.

Si la imagen es apta, la herramienta clasifica los estudios según el riesgo clínico de presentar retinopatía diabética referible.

Este filtro tecnológico permite priorizar automáticamente aquellos casos graves que requieren una evaluación más rápida por parte del médico.

Es importante destacar que, bajo este esquema de trabajo, la decisión clínica siempre continúa en manos del profesional especialista. Los oftalmólogos revisan las imágenes priorizadas por la IA, confirman o descartan los hallazgos señalados y elaboran el informe médico correspondiente.

El impacto real en los hospitales bonaerenses

El éxito de Retinar no se limitó únicamente al laboratorio del CONICET. Actualmente, la plataforma ya forma parte del esquema de atención de varios centros de salud, entre ellos el Hospital Julieta Lanteri de Tandil, el Hospital El Cruce en Florencio Varela y el Hospital José Irurzun de Necochea.

Los resultados preliminares son sumamente prometedores: tan solo en la ciudad de Tandil ya fueron evaluados 269 pacientes, de los cuales el 25,7% presentó signos compatibles con riesgo de desarrollar complicaciones visuales que requerían evaluación prioritaria. De cara al futuro, el equipo continúa trabajando en nuevas líneas científicas para lograr incorporar nuevas enfermedades a la plataforma y ampliar de manera definitiva sus capacidades diagnósticas.