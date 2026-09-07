Malvinas Argentinas: exigían dinero para limpiar vidrios y destrozaron varios autos
Los ataques ocurrieron en las inmediaciones del shopping Tortugas Open Mall. La violenta secuencia fue registrada por vecinos y terminó con la intervención de la Policía.
Momentos de extrema tensión se vivieron en las inmediaciones de un shopping de la localidad de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, donde varios automovilistas denunciaron haber sido atacados por limpiavidrios luego de negarse a darles dinero.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Tortugas Open Mall (TOM), precisamente en el cruce de Colectora Este y avenida Constituyentes, y fueron registrados por vecinos y conductores que circulaban por la zona. Según denunciaron las víctimas, los agresores se acercaban a los vehículos para limpiar los parabrisas y luego exigían dinero; si se negaban a pagar, reaccionaban con violencia y golpeaban los autos.
Los videos de los ataques frente al Tortugas Open Mall
Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran parte del accionar de los limpiavidrios y los momentos de tensión que vivieron los conductores. De acuerdo con medios locales, al menos dos vehículos, un Toyota Corolla Cross y un Audi A4, sufrieron daños en medio de los ataques y habría tres episodios más en la zona, todos con características similares.
En otro de los hechos, personal de la Policía Municipal de Escobar intervino ante una discusión entre un limpiavidrios y la conductora de un Fiat Cronos gris. Según fuentes policiales, el agresor pateó una de las puertas del vehículo y provocó una abolladura en la carrocería.
Tras la llegada de refuerzos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas, el hombre fue trasladado a la Comisaría 3ª de Pablo Nogués y se iniciaron actuaciones por daños.
La situación generó preocupación entre quienes circulan habitualmente por uno de los accesos al centro comercial, ya que los ataques se produjeron en los semáforos. Tras las denuncias y la difusión de los videos, la Policía intervino en la zona y logró detener a los involucrados en los distintos episodios.
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