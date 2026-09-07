Malvinas Argentinas: exigían dinero para limpiar vidrios y destrozaron varios autos

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Tortugas Open Mall (TOM), precisamente en el cruce de Colectora Este y avenida Constituyentes, y fueron registrados por vecinos y conductores que circulaban por la zona. Según denunciaron las víctimas, los agresores se acercaban a los vehículos para limpiar los parabrisas y luego exigían dinero; si se negaban a pagar, reaccionaban con violencia y golpeaban los autos.