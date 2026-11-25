De qué murió Andy Taylor, el reconocido guitarrista de Duran Duran
El deceso del músico se produjo este lunes 23 de noviembre, pero su familia dio a conocer la triste noticia este miércoles.
A los 65 años murió Andy Taylor, el guitarrista fundamental para que Duran Duran se consolidara como una de las bandas más emblemáticas de los años 80. De acuerdo con el comunicado difundido este miércoles 25 de noviembre por su entorno familiar y los miembros del grupo, el deceso se produjo el pasado lunes 23 en su hogar, rodeado de sus afectos, tras enfrentar un extenso y complejo cuadro de cáncer de próstata.
Su muerte pone fin a la carrera de una de las figuras más reconocibles de la guitarra dentro del pop-rock británico ochentoso, dejando una huella imborrable tanto en el legado de la agrupación como en las canciones que definieron a toda una generación.
Quién fue Andy Taylor, el legendario guitarrista de Duran Duran
Nacido en 1961, Andy Taylor fue un guitarrista, compositor y productor musical británico, reconocido mundialmente por haber sido miembro fundador y guitarrista principal de la banda Duran Duran durante su etapa de mayor éxito en la década de 1980.
Su sello musical y trayectoria
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El contrapeso rockero en Duran Duran: Mientras la banda se consolidaba como referente del movimiento New Romantic, el pop con sintetizadores y la era dorada de los videoclips en MTV, Taylor aportó un sonido de guitarra crudo y cercano al hard rock que distinguió al grupo en éxitos como "Hungry Like the Wolf", "Rio", "The Reflex" y "A View to a Kill".
Proyectos paralelos y carrera solista: En 1985 formó el supergrupo The Power Station junto a su compañero de banda John Taylor, el baterista Tony Thompson (de Chic) y el cantante Robert Palmer, logrando hits globales como "Some Like It Hot". Poco después dejó Duran Duran para lanzar su carrera solista —con el álbum Thunder (1987) y el sencillo "Take It Easy"— y trabajar como productor para artistas como Rod Stewart, Belinda Carlisle y Thunder.
Regresos y legado: Volvió a reunirse con la formación original de Duran Duran entre 2001 y 2006, etapa en la que grabaron el disco Astronaut (2004). En 2022, cuando la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, no pudo asistir a la ceremonia debido al diagnóstico de cáncer de próstata metastásico que enfrentó durante sus últimos años.
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