El contrapeso rockero en Duran Duran: Mientras la banda se consolidaba como referente del movimiento New Romantic, el pop con sintetizadores y la era dorada de los videoclips en MTV, Taylor aportó un sonido de guitarra crudo y cercano al hard rock que distinguió al grupo en éxitos como "Hungry Like the Wolf", "Rio", "The Reflex" y "A View to a Kill".

Proyectos paralelos y carrera solista: En 1985 formó el supergrupo The Power Station junto a su compañero de banda John Taylor, el baterista Tony Thompson (de Chic) y el cantante Robert Palmer, logrando hits globales como "Some Like It Hot". Poco después dejó Duran Duran para lanzar su carrera solista —con el álbum Thunder (1987) y el sencillo "Take It Easy"— y trabajar como productor para artistas como Rod Stewart, Belinda Carlisle y Thunder.