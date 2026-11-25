La elección no fue casual ni mucho menos sencilla. El tema, publicado originalmente en 1975 como parte del álbum A Night at the Opera, es una de las composiciones más reconocidas de la historia del rock. Su estructura rompe con los formatos tradicionales y atraviesa distintos universos musicales en apenas seis minutos: comienza como una balada, se sumerge en un pasaje operístico y desemboca en una explosión de rock antes de regresar a un cierre mucho más íntimo.