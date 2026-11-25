Evelyn Botto deslumbró con un clásico de Queen y homenajeó a Freddie Mercury
La artista se animó a interpretar "Bohemian Rhapsody" en Otro Día Perdido, la emblemática canción que inmortalizó la voz de Freddie Mercury.
Evelyn Botto protagonizó uno de los momentos musicales más destacados de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece. En homenaje a Freddie Mercury, la artista se animó a interpretar nada menos que "Bohemian Rhapsody", una de las canciones más emblemáticas de Queen y una verdadera prueba para cualquier cantante que se atreva a llevarla al escenario.
La elección no fue casual ni mucho menos sencilla. El tema, publicado originalmente en 1975 como parte del álbum A Night at the Opera, es una de las composiciones más reconocidas de la historia del rock. Su estructura rompe con los formatos tradicionales y atraviesa distintos universos musicales en apenas seis minutos: comienza como una balada, se sumerge en un pasaje operístico y desemboca en una explosión de rock antes de regresar a un cierre mucho más íntimo.
Ese recorrido representa una exigencia importante desde lo vocal. Los cambios de registro, las variaciones de intensidad y la necesidad de sostener diferentes climas interpretativos convierten a "Bohemian Rhapsody" en una pieza particularmente difícil de reproducir en vivo. A eso se suma el peso de una versión original que tiene la marca inconfundible de Mercury y un trabajo de armonías vocales que se convirtió en una de las principales señas de identidad de Queen.
Lejos de esquivar ese desafío, Botto se plantó frente a uno de los clásicos más exigentes de la banda británica y consiguió una interpretación muy destacada. Con personalidad, solvencia y una buena lectura de los diferentes momentos de la composición, logró transitar sus cambios sin perder la intensidad que requiere una canción de semejante dimensión.
El homenaje tuvo lugar en el marco del aniversario número 35 de la muerte de Freddie Mercury, quien falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años. La fecha volvió a poner en primer plano el legado de uno de los artistas más influyentes de la música popular, cuya voz, presencia escénica y capacidad interpretativa siguen siendo una referencia para músicos de distintas generaciones.
Nacido en Zanzíbar y convertido en una figura mundial al frente de Queen, Mercury construyó una carrera marcada por canciones que trascendieron épocas y estilos. "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions", "Somebody to Love", "Don't Stop Me Now" y "The Show Must Go On" son apenas algunos ejemplos de un repertorio que continúa vigentes décadas después de su lanzamiento.
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