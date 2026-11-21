Los dos volúmenes tienen identidades propias y funcionan como partes complementarias de un mismo recorrido. "La Raíz" está vinculado con los orígenes musicales de Rojas, su relación con el folclore y la identidad cultural del Chaco Salteño. "El Camino", en cambio, representa la evolución de su carrera y las distintas influencias que incorporó como intérprete, autor y compositor.