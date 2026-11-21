Jorge Rojas presentó "Piano & Voz", su nuevo álbum doble con 22 canciones
El cantante lanzó un proyecto discográfico dividido en dos volúmenes, "La Raíz" y "El Camino", en el que propone un recorrido por distintas etapas de su historia musical.
Jorge Rojas presentó su nuevo álbum doble, "Piano & Voz", una propuesta musical que reúne 22 canciones y permite recorrer diferentes momentos de su trayectoria artística desde una perspectiva diferente. El lanzamiento está dividido en dos volúmenes, titulados "La Raíz" y "El Camino", y tiene como protagonistas la voz del músico salteño y el piano de Román Ramonda.
Lejos de apostar por grandes arreglos instrumentales o producciones multitudinarias, el proyecto propone un encuentro más cercano con las canciones. La intención es poner el foco en las melodías, las letras y la interpretación, con versiones que recuperan la esencia de un repertorio construido a lo largo de los años.
Los dos volúmenes tienen identidades propias y funcionan como partes complementarias de un mismo recorrido. "La Raíz" está vinculado con los orígenes musicales de Rojas, su relación con el folclore y la identidad cultural del Chaco Salteño. "El Camino", en cambio, representa la evolución de su carrera y las distintas influencias que incorporó como intérprete, autor y compositor.
La participación de Román Ramonda resulta central en esta búsqueda artística. El pianista acompaña a Rojas en una propuesta que despoja a las canciones de algunos de sus elementos habituales para darles una nueva dimensión, sin perder su identidad original.
Antes del lanzamiento completo, el artista había anticipado parte del trabajo con dos canciones: "Sincero" y "Uno Mismo". Ambos adelantos permitieron conocer el clima musical de una producción que busca generar una conexión directa entre el intérprete y quienes siguen su obra.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario